El intendente Federico Achával continúa recorriendo comedores y merenderos de Pilar con el foco puesto en acompañar la labor diaria que realizan esas instituciones en cada barrio para ayudar a las familias necesitadas.

En esta oportunidad, el jefe comunal mantuvo un encuentro con las responsables del Merendero “Piecitos”, un espacio que abre sus puertas a la comunidad de la localidad de Presidente Derqui.

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Allí se reunió con Bety, quien tiene a cargo el lugar, y brinda acompañamiento a las familias.

“Este merendero es un espacio muy importante. Muchas familias reciben acompañamiento, contención y apoyo. Como Bety, muchas mujeres trabajan todos los días para ayudar a quienes más lo necesitan y queremos reconocerlas, agradecerles y poner en valor el enorme trabajo que hacen”, remarcó el intendente tras el encuentro en el que también participó la Secretaria General de la Comuna, Soledad Peralta.

Asimismo, Achával resaltó que la serie de recorridas que vienen encabezando por esas instituciones tienen como objetivo “visibilizar el trabajo que hacen”.

“Muchas veces ese trabajo es silencioso pero tiene un enorme componente solidario y es muy importante para la comunidad. Cada una de las mujeres de comedores y merenderos son parte importante de nuestra comunidad y siempre tienen una mirada solidaria para abrazar a los que más necesitan”, destacó Achával.

En el marco de las recorridas, el intendente también estuvo presente la semana pasada en el Merendero “Mana” del barrio Rivera Villate y el Merendero “Aprendemos Jugando” del barrio Peruzzotti.

“Estos espacios son importantes porque ayudan a acompañar y a contener a muchísimas familias y chicos y también nos llenan de esperanza para construir en comunidad una mejor sociedad para todos y todas”, cerró el intendente.