Achával destacó la recuperación de espacios públicos en Pilar
Fue en el marco de un encuentro que mantuvo con vecinos en el Paseo Del Viso.
El intendente Federico Achával compartió una nueva jornada de encuentro con los vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar en el Paseo Del Viso, lugar donde destacó la construcción y recuperación de espacios públicos.
El lugar, construido en el año 2023, se encuentra en el cruce de las calles Beruti y Lisandro de la Torre, y “transformó de manera integral la localidad y permite que las familias puedan compartir en comunidad”, señalaron desde la Comuna.
Además, se convirtió en el primer espacio verde y público con el que cuenta la comunidad. “Nos llena de alegría ver como chicos y adultos pueden compartir y disfrutar de actividades al aire libre”, destacó el intendente.
“En Pilar, recuperamos espacios públicos y construimos paseos y plazas para que la comunidad pueda encontrarse y nuestros vecinos puedan disfrutar”, remarcó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.
El sitio cuenta con juegos para niños, espacios con mesas y bancos, sectores para adultos mayores, jóvenes y familias, todo enmarcado en una añosa arboleda.
Y se suma a otros similares que la actual gestión construyó en Pilar centro, Derqui y Villa Rosa.
