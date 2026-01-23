El intendente Federico Achával compartió una nueva jornada de encuentro con los vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar en el Paseo Del Viso, lugar donde destacó la construcción y recuperación de espacios públicos.

El lugar, construido en el año 2023, se encuentra en el cruce de las calles Beruti y Lisandro de la Torre, y “transformó de manera integral la localidad y permite que las familias puedan compartir en comunidad”, señalaron desde la Comuna.

Además, se convirtió en el primer espacio verde y público con el que cuenta la comunidad. “Nos llena de alegría ver como chicos y adultos pueden compartir y disfrutar de actividades al aire libre”, destacó el intendente.

“En Pilar, recuperamos espacios públicos y construimos paseos y plazas para que la comunidad pueda encontrarse y nuestros vecinos puedan disfrutar”, remarcó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

El sitio cuenta con juegos para niños, espacios con mesas y bancos, sectores para adultos mayores, jóvenes y familias, todo enmarcado en una añosa arboleda.

Y se suma a otros similares que la actual gestión construyó en Pilar centro, Derqui y Villa Rosa.