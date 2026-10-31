El intendente Federico Achával destacó la labor de los productores locales que desplegaron su trabajo en la Fiesta de la Frutilla Pilarense.

El jefe comunal acompañó el festejo que tuvo como principales protagonistas a las y los productores de esa fruta y que se desplegó este sábado en la plaza Empalme de la localidad de Fátima. El evento también puso foco en el potencial productivo del distrito.

Acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, el intendente resaltó: "Es realmente sorprendente ver el potencial que hay en nuestro distrito, y nos parecía muy importante generar este espacio para visibilizar el esfuerzo de tantas personas y compartirle a la comunidad la calidad de los productos pilarenses".

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Además, agregó que "es una alegría ver que lo que hacen los productores locales con tanta dedicación llega a las mesas de las familias de Pilar y toda la Argentina".

Pilar es uno de los principales distritos productores de frutillas de la provincia de Buenos Aires, con una producción estimada superior a las 4.000 toneladas anuales.

