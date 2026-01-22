El intendente Federico Achával acompañó a los chicos y chicas del Club Municipal de Presidente Derqui en una nueva jornada del programa Escuelas Abiertas en Verano, el cual permite que los alumnos de Pilar disfruten las vacaciones de verano en los clubes municipales, y a las familias que se acercaron a realizar diferentes actividades.

Durante la visita, el jefe comunal destacó: “Los clubes municipales de Pilar se disfrutan durante todo el año y nos llena de alegría verlos llenos de chicos y familias que se acercan a compartir actividades en la pileta y al aire libre".

Las escuelas de verano incluyen actividades en piletas.

El intendente estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el titular de Educación, Damián Espíndola.

“Queremos que todas las familias de Pilar vivan un verano con diversión, encuentro y recreación para todas las edades”, cerró Achával.

