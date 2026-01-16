El intendente Federico Achával acompañó a las familias en la jornada especial de verano que se realizó en la Casa de Desarrollo Humano del barrio Salas, en Lagomarsino. En este espacio municipal, durante estos meses se están brindando actividades como yoga, taller de artesanías y mateadas literarias para compartir el verano en comunidad.

Al respecto, el jefe comunal señaló: “Hoy nos encontramos con familias del barrio Salas en la Casa de Desarrollo Humano, que sigue abriendo sus puertas durante el verano para que nuestros vecinos puedan encontrarse, compartir y aprender lo que les gusta”.

“Estos espacios los pensamos y creamos para que toda la comunidad pueda desarrollarse y divertirse en un lugar que los contenga y los abrace, y nos llena de alegría verlo lleno de familias que lo disfrutan. Estas políticas públicas inclusivas son fundamentales para construir un mejor Pilar para todos y todas”, cerró Achával.

De la actividad también participaron la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la titular de Desarrollo Social, Paula González.