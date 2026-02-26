El intendente Federico Achával compartió un encuentro con mujeres que forman parte del programa municipal María Romero, una iniciativa que apunta a fortalecer a los merenderos, comedores y espacios comunitarios que están a cargo de vecinas en los barrios.

A través de ese programa, las mujeres acceden a capacitaciones para acompañar a las familias en los barrios de Pilar. La actividad tuvo lugar en el Club Municipal Del Viso.

Allí, el jefe comunal expresó que “este programa es parte del corazón de nuestro proyecto” y agregó que “las mujeres del programa María Romero son un ejemplo de amor y compromiso con la comunidad, porque son ellas las que en los momentos difíciles abren las puertas de sus casas y sus corazones para ayudar a quienes más lo necesitan”.

Frente a ellas, el mandatario local expresó: “Queremos que sepan que, como siempre hicimos y hoy más que nunca, las vamos a seguir acompañando y reconociendo el enorme trabajo que hacen todos los días” y pidió “seguir construyendo un Pilar más justo y humano”.

El programa María Romero nació en el año 2020 y su nombre es en homenaje a la referente social de Derqui y militante del Movimiento de Unidad Popular (MUP).



A través de esa herramienta, se asiste y acompaña a las mujeres que están al frente de comedores y merenderos en los distintos puntos del distrito con diferentes líneas de capacitación.

En la jornada también participaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, la secretaria General, Soledad Peralta, y otros funcionarios del gabinete municipal.