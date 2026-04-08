El intendente Federico Achával compartió un nuevo encuentro con adultos mayores de todo el distrito, en el Club Sportivo Pilar.

Allí, los vecinos y vecinas pudieron disfrutar de una jornada de aquagym en la pileta climatizada del club.

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Durante la actividad, Achával expresó: "Nos alegra encontrarnos con nuestros adultos mayores en el Club Sportivo Pilar, una de las tantas instituciones que abren sus puertas para acompañar a la comunidad".

"Desde el Municipio, durante todo el año llevamos adelante propuestas que promueven su salud y bienestar, porque queremos que disfruten al máximo de esta etapa de su vida", remarcó el jefe comunal.

Acompañó al intendente el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta; entre otros funcionarios del gabinete municipal.