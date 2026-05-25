El intendente Federico Achával encabezó el acto por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo que se llevó adelante en la localidad de Del Viso y bregó por “construir una Argentina con más desarrollo, trabajo y soberanía”.

Desde el palco central y junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, el jefe comunal dio su mensaje ante la comunidad presente y destacó que la gesta de Mayo “nos dejó la enseñanza de que cuando el pueblo está unido, defiende sus raíces y abraza su identidad, es capaz de construir una Nación justa, libre y con oportunidades para todos".

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Además, remarcó que la participación de la comunidad con sus instituciones en esta fecha" demuestra que hay una comunidad que está orgullosa de su historia, de sus valores y que levanta bien alto la bandera argentina", remarcó.

“Volvemos a levantar nuestra bandera para construir una Argentina con más desarrollo, trabajo y soberanía”, completó.

Por su parte, Laurent señaló: “Ver a nuestras instituciones y familias reunidas para celebrar nuestras tradiciones nos llena de alegría y nos recuerda que el legado de la Revolución de Mayo sigue presente”.

Y a su turno, Peralta destacó: “Esta es una fecha que nos recuerda que ninguna revolución es posible sin un pueblo orgulloso de su historia y de sus valores, que comparte un mismo sentir y sueña con un futuro mejor”.