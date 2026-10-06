El intendente Federico Achával expresó su apoyo a un proyecto de ley que busca que la discapacidad no sea una barrera en la adopción de niños y niñas.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el impulso de la Diputada Nacional Victoria Tolosa Paz y que prevé la creación del Programa Nacional de Promoción, Acompañamiento y Apoyo de la Adopción con Perspectiva de Discapacidad, iniciativa nombrada como "Ley Estefanía".

En ese marco, el jefe comunal participó de un panel que tuvo lugar en Lomas de Zamora, donde también estuvieron presentes el intendente de esa Comuna, Federico Otermín, y la propia Tolosa Paz.

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Allí, Achával señaló: "En el sentir de nuestra gente hay amor y empatía, y este proyecto tiene que ver con eso, con el país que queremos construir desde el compromiso y la esperanza, acompañando siempre a quienes más lo necesitan. Siempre sostenemos que el futuro es con más inclusión, con una Argentina construida a partir de la empatía y este proyecto va en ese sentido".

Esta iniciativa alcanzará a niños y adolescentes con discapacidad y/o enfermedades complejas que se encuentren en procesos de adopción o situación de adoptabilidad. Asimismo, a las personas que buscan adoptar.

El panel también contó con la participación y testimonio de Estefanía Romero, quien le da nombre a este proyecto.

Estefanía tiene 37 años y nació con espina bífida. Su historia demostró que estar en una silla de ruedas no es impedimento para adoptar. Ella logró cumplir su sueño de poder adoptar a un niño y ser mamá.

A pesar de las barreras burocráticas a las que se enfrentó, Estefanía hoy comparte su vida con Lionel.

“En tiempos tan complejos y adversos para las personas con discapacidad, la historia de Estefanía y Lionel nos enseña que las verdaderas barreras están en el sistema, nunca en las personas. Por eso elegimos resistir, acompañar y luchar para que este proyecto sea Ley”, expresó Tolosa Paz y cerró: “El objetivo es abrazar a las familias en todo el proceso y garantizar el derecho más sagrado: que cada niño, niña y adolescente crezca con el amor de una familia. Ese es el sentido humano de esta ley”.