El intendente Federico Achával participó de una nueva jornada de capacitación para el personal de seguridad del distrito en el marco de la formación constante que reciben los agentes que cuidan a los vecinos y vecinas.

“De esta manera, el municipio sigue fortaleciendo el sistema de seguridad de Pilar con inversión en obras y tecnología, implementación de políticas públicas de prevención que se suman a la capacitación de los agentes”, destacaron desde la Comuna.

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Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “En Pilar, seguimos trabajando para fortalecer la seguridad invirtiendo en tecnología, equipamiento y generando herramientas para formar y capacitar a nuestras fuerzas para seguir cuidando a cada uno de nuestros vecinos".

“Para nosotros es una prioridad seguir sumando herramientas e inversión para fortalecer la prevención y el cuidado de nuestros vecinos en cada barrio de Pilar", cerró Achával.

