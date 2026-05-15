Achával acompañó una nueva capacitación para el personal de seguridad de Pilar
El intendente dio inicio a la jornada en el marco de la formación constante que reciben los agentes que se despliegan en Pilar.
El intendente Federico Achával participó de una nueva jornada de capacitación para el personal de seguridad del distrito en el marco de la formación constante que reciben los agentes que cuidan a los vecinos y vecinas.
“De esta manera, el municipio sigue fortaleciendo el sistema de seguridad de Pilar con inversión en obras y tecnología, implementación de políticas públicas de prevención que se suman a la capacitación de los agentes”, destacaron desde la Comuna.
Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “En Pilar, seguimos trabajando para fortalecer la seguridad invirtiendo en tecnología, equipamiento y generando herramientas para formar y capacitar a nuestras fuerzas para seguir cuidando a cada uno de nuestros vecinos".
“Para nosotros es una prioridad seguir sumando herramientas e inversión para fortalecer la prevención y el cuidado de nuestros vecinos en cada barrio de Pilar", cerró Achával.