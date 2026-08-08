El intendente Federico Achával, junto a la secretaria General, Soledad Peralta, acompañó el desarrollo de una jornada deportiva en el Club Municipal Del Viso.

En las instalaciones de esa institución se llevó adelante la etapa local de patín de los Juegos Bonaerenses en Pilar.

La actividad convocó a las y los deportistas participantes junto a sus familias.

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Durante la actividad, el jefe comunal señaló: “En uno de los ocho clubes polideportivos municipales que construimos disfrutamos del inicio de la etapa local de patín de los Juegos Bonaerenses 2026, donde las chicas demostraron todo su talento".

"En Pilar vamos a seguir fomentando el deporte porque es una herramienta que une, integra y genera igualdad de oportunidades", remarcó.

Por su parte, Peralta expresó: “El Club Municipal Del Viso transformó la vida de esta localidad, donde las familias comparten los valores del deporte. Hoy vinimos a acompañar en esta apertura a todas las familias que participan”.

