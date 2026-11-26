El Municipio de Pilar continúa acompañando los espacios deportivos de los diferentes barrios del distrito. En ese marco, el intendente Federico Achával recorrió el Club Presidente Derqui, una reconocida institución de la localidad.

En la actividad, el jefe comunal acompañó además una jornada de capacitación en RCP que se brindó a profesores y deportistas del club.

Sobre la institución, Achával expresó que se trata de “un emblema de la localidad, en donde se formaron y se siguen formando muchísimas generaciones”.

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“Recorrimos las instalaciones del club, que se están transformando, y compartimos una capacitación en primeros auxilios para profesores y deportistas de todas las disciplinas", detalló el intendente que estuvo acompañado por el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales.

"Seguimos fomentando y acompañando el deporte porque transmite valores fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad", destacó Achával.

