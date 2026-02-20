El intendente Federico Achával acompañó a familias que participaron de la firma de las escrituras de sus casas en el Club Municipal Luchetti.

Se trató de un encuentro basado en una política pública que tiene el objetivo de facilitar el acceso al derecho a la vivienda.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó: "Es una alegría acompañar a tantas familias en este proceso. Creemos en un Estado que trabaje para acompañar a cada vecino y reconocer su esfuerzo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo todos los días".

El intendente estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta.

“Seguimos trabajando para que en Pilar los derechos sean una realidad y transformar la vida de nuestros vecinos”, cerró el jefe comunal.