Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar a Mar del Plata durante octubre y noviembre, con salida desde la Estación Constitución, según informó la empresa estatal.

La compañía ofrece dos servicios diarios hacia la Costa Atlántica, con un refuerzo los fines de semana pensado para quienes proyecten una escapada de primavera antes de la temporada alta.

Horarios de ida y vuelta

De lunes a viernes, los trenes parten de Constitución a las 7.30, con paradas en todas las estaciones intermedias, y a las 14.17 los lunes y viernes. Los sábados la salida es a las 14.32 y los domingos a las 14.52, ambos servicios directos hasta Mar del Plata.

El regreso desde la ciudad balnearia se realiza de madrugada: de lunes a viernes a la 1.11 en formato directo, y también a las 14.21 (lunes y viernes), 14.36 (sábados) y 14.57 (domingos), estos últimos con paradas intermedias. Se suma además un servicio directo los viernes a las 17.08, con retorno los domingos a las 22.53.

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Tarifas y venta

Los pasajes se consiguen de forma presencial en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, además de las postas intermedias, o a través de la web de venta de Trenes Argentinos. Las tarifas parten de $25.000 para clase primera y $30.000 para pullman entre Constitución y Mar del Plata, de acuerdo a lo informado por la empresa.

Otros destinos habilitados

La venta también quedó abierta para pasajes de larga distancia con destino a Junín, Rosario y Bragado, disponibles hasta el 30 de septiembre.

Con información de InfoGEI.