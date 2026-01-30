Una vez más, la Red de Costureras Solidarias abre la preinscripción para sus talleres de costura gratuitos, actividad que vienen desarrollando desde hace algunos años con la intención de brindar herramientas para quienes deseen aprender el oficio.

Las clases se continuarán dictando en la sede del Comedor Confiar que está ubicado en el barrio San Francisco – Avenida San Jorge 554, Pilar-.

Puede interesarte

El taller, que es abierto, gratuito y para todas las edades, se dicta gracias al apoyo de la Fundación Casa Grande y de Pilar Emprende.

Desde Costureras Solidarias consignaron que para sumarse a las clases no se necesitan conocimientos previos, ni contar con máquina de coser, ni insumos. “Solo hay que tener ganas de aprender y pasarla bien”, expresaron.

Para realizar la preinscripción hay que enviar un Whatsapp al +54 9 11 6254-7125 para coordinar con Mónica, la Profesora del taller.

Sobre la Red de Costureras

La Red de Costureras Solidarias de Pilar (coordinada por Pilar Emprende) surgió con un objetivo solidario y a lo largo de su existencia han logrado llevar adelante diversos proyectos textiles: tapabocas, kits de cuidado para niños, kits de abrigo para recién nacidos, kits de abrigo para personas en situación de calle, entre otros.

Además, sumaron el objetivo, a través de los talleres, de “dotar de oportunidades de trabajo y capacitación a las costureras que integran la red y que necesitan tener una fuente de ingreso para sostener a su familia o colaborar en la economía del hogar”.

Para más información: @costureraspilar