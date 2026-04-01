La Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar abrió una nueva convocatoria, esta vez para sumar agentes al equipo de Defensa Civil del distrito.

Desde el área comunal consignaron que la búsqueda está apuntada a “personas comprometidas con resguardar la vida de la comunidad e interesados en tareas de prevención, asistencia y respuesta ante emergencias.

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Requisitos

Para sumarse a Defensa Civil es importante cumplir con los siguientes requisitos:

Secundario completo, Licencia de conducir profesional D4, experiencia afines en emergencias, rescate, prevención de riesgos o seguridad.

También se valorará certificación extra en buceo, manejo de lancha, rescate en altura, electricidad o similares.

Para más información y postulaciones, ingresa a: www.secseguridadpilar.com o https://bit.ly/SumateaDefensaCivil