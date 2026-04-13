En la antesala de las elecciones del Colegio de Abogados de San Isidro, se desarrolló en Pilar un encuentro entre profesionales del derecho y el candidato a presidente por la agrupación Abogacía Primero, Juan Formaro.

La actividad se llevó a cabo como parte de la campaña electoral de cara a los comicios en los que se renovarán las autoridades de la institución. Según se informó, el encuentro permitió intercambiar opiniones sobre el ejercicio profesional y las principales inquietudes del sector.

Desde la agrupación señalaron, a través de un comunicado de prensa, que el espacio propone “fortalecer el vínculo entre el Colegio y sus matriculados”, además de avanzar hacia “un Colegio más cercano y presente”.

En esa línea, indicaron que también se busca construir una institución “más participativa, transparente y comprometida con la realidad de los abogados”, promoviendo “instancias de escucha activa y acompañamiento en la práctica diaria”.

Cuándo y dónde se vota

Las elecciones del Colegio de Abogados de San Isidro se llevarán a cabo en dos jornadas: el 6 de mayo en la sede de Pilar, ubicada en Hipólito Yrigoyen 420, de 8 a 15; y el 7 de mayo en la sede de San Isidro, en Martín y Omar 339, de 8 a 18.

Para poder participar, los matriculados deberán contar con la matrícula 2025 al día, con posibilidad de regularizar su situación hasta el 15 de abril.