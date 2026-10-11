El Papa León XIV anunció este domingo que a poco menos de un mes de su llegada a la Argentina deberá someterse a una intervención quirúrgica debido al hallazgo por parte de su equipo médico de un nódulo en uno de sus pulmones.

El propio Papa fue el encargado de dar la noticia a los fieles en el marco de su habitual Angelus desde el balcón que mira hacia la Plaza San Pedro.

“He decidido operarme en los próximos días de un nódulo en el pulmón”, contó León XIV. La sorpresiva noticia llegó a menos de un mes de su gira latinoamericana, prevista a partir del 6 de noviembre, en Montevideo.

Puede interesarte

“Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. Gracias y feliz domingo”, se despidió, ante el estupor de los miles de fieles que estaban en la plaza San Pedro.



De acuerdo a la agencia Vatican News, la intervención ya está programada para los próximos días en el Policlínico Gemelli. Consultado por los periodistas tras el Angelus, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dio más precisiones: “La intervención será en los primeros días de la próxima semana y el tiempo de su estancia hospitalaria tras la operación es de aproximadamente una semana”.

¿Se postergará la visita del Papa?

No hubo ninguna comunicación oficial al respecto pero las especulaciones estarían fundamentadas. Si León XIV es operado en los próximos días y luego vendría un período de internación de una semana, el alta llegaría a 15 días del inicio de su larga gira por Latinoamérica.

La visita papal de doce días comienza en Montevideo el 6 de noviembre, tras un vuelo de casi 15 horas hasta Uruguay. Luego, del 8 al 11 estará en Argentina, y finalmente pasará seis días en Perú, donde está incluida una misa en la altura de Cusco (3.400 metros).