Se cumplen 150 días desde el cierre intempestivo de la planta de cerámicas ILVA en el Parque Industrial de Pilar, una medida que dejó a cerca de 300 trabajadores sin empleo y sin percibir, hasta el momento, salarios adeudados ni indemnizaciones. El conflicto se extiende y mantiene en una situación de incertidumbre a decenas de familias.

Desde el 29 de agosto del año pasado, los ex empleados permanecen acampando en el predio de la fábrica como forma de protesta y resguardo. Con el paso del tiempo, la medida se consolidó como una estrategia para evitar el vaciamiento de la planta y preservar los bienes ante un eventual proceso de cobro judicial.

En paralelo, la empresa ingresó en concurso de acreedores y el expediente es tramitado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 12, a cargo del juez Hernán Papa. En ese marco, la firma solicitó la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé indemnizaciones reducidas en contextos de crisis, aunque los trabajadores denuncian que no se realizó ningún pago.

Mientras el proceso judicial avanza, la situación económica de los ex operarios se agrava. Muchos dependen del Fondo de Desempleo, otros realizan trabajos informales y algunos lograron reinsertarse laboralmente, aunque advierten que la falta de oportunidades y la edad dificultan el acceso a empleo estable.

“Vamos a cumplir 5 meses y acá el acampe sigue firme en las puertas de Ilva que sigue sin pagar. A no olvidar que detrás de nuestros carteles hay 300 familias que están esperando respuestas y pasando necesidades”, remarcaron los exempleados.

Al mismo tiempo, desde el acampe reclamaron al Juez una pronta resolución.

“El Juez Papa tiene en sus manos hacer justicia por estos trabajadores. Pero, acá seguimos, abandonados. Al parecer, no hay nadie en Argentina que pueda hacer que los dueños de Ilva cumplan con sus obligaciones”, se lamentaron.

El conflicto

El conflicto en Ilva se desató a fines de agosto del año pasado, cuando de manera sorpresiva los 300 trabajadores que allí se desempeñaban, es decir todo el plantel, comenzaron a recibir telegramas de despidos.

Desde ese día comenzó un acampe por medio del cual los trabajadores reclaman ser reincorporados o que se les abonen las indemnizaciones.

A lo largo del conflicto, los obreros marcharon varias veces en el predio fabril, el centro de Pilar, las puertas de la sede local del Ministerio de Trabajo e incluso llegaron a cortar en reiteradas oportunidades los ingresos al Parque y una vez la autopista Panamericana.

Además, la Provincia propuso hacerse cargo de la mitad de los salarios adeudados, otros de los reclamos de los trabajadores, a cambio de que la firma los reincorpore, algo a lo que Ilva se negó.

Entre otras medidas de protesta, los trabajadores también encabezaron diversos escraches en las puertas de las urbanizaciones cerradas del distrito y la zona norte donde residen los dueños la empresa.