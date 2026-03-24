A medio siglo del último golpe de Estado en la Argentina, la reconstrucción de lo ocurrido en el plano local permite dimensionar el impacto del terrorismo de Estado más allá de los grandes centros urbanos.

En Pilar, la represión dejó un saldo de al menos 20 personas detenidas-desaparecidas, a las que se suman víctimas asesinadas antes y después del 24 de marzo de 1976.

Así lo demuestra una investigación llevada adelante por la abogada especializada en derechos humanos Lorena Lescano, que permite reconstruir no solo los nombres, sino también los perfiles y las circunstancias en las que estas personas fueron secuestradas. Toda esa información se encuentra disponible en el sitio www.desaparecidospilar.com.ar

"Quienes fueron detenidos desaparecidos y/o asesinados en el distrito tenían algún grado de compromiso social, eran personas comprometidas con su realidad, con el momento histórico que se estaba viviendo y en la mayoría de los casos lo pagaron con su vida", explicó Lescano.

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Según detalló, los casos presentan diferencias, pero comparten un patrón: "Hay personas que sí participaban de organizaciones armadas, pero otros que simplemente tenían alguna militancia sindical o gremial, o eran estudiantes de nivel secundario. Los casos son variados".

La mecánica represiva también se repite en numerosos episodios. "Los sacaban de sus domicilios a la madrugada y luego la familia no tiene más rastros de la persona", describió a Resumen.

En aquellos casos donde los cuerpos aparecían, el accionar también respondía a una lógica sistemática: "En su gran mayoría dejaban sus cuerpos y algún cartel que intentaba dar un mensaje de venganza o de ajusticiamiento entre los mismos militantes, pero en todos los casos resultaba ser un montaje".

Ese tipo de prácticas fue vinculado a hechos emblemáticos. "Hoy se sabe que estaban alojadas en lugares como Coordinación Federal o el Vesubio", indicó Lescano, en relación a víctimas que luego aparecieron asesinadas en casos como los de Del Viso o la Masacre de Fátima.

El trabajo de reconstrucción, iniciado hace casi dos décadas, sigue abierto. "Seguimos investigando porque quienes saben dónde están los desaparecidos son quienes perpetraron estos crímenes y continúan con su pacto de silencio", afirmó.

Además, la abogada remarcó que la violencia no comenzó con el golpe: "La represión no comenzó ese día, ya antes hubo detenciones ilegales, desaparecidos y personas fusiladas en plena calle".

Ocupación

El trabajo de Lescano revela que, sobre 18 casos, los desparecidos de Pilar tenían como ocupación Delegados Gremiales, Obreros (5); Desconocido u otros oficios (5); Estudiantes (3); Empleados (3); Profesionales (2).

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Los desaparecidos de Pilar: caso por caso

Abadía Crespo, Dominga

• Edad: 27 años

• Ocupación: obrera (LOZADUR)

• Cómo desapareció: secuestrada en su domicilio

• Dónde: calle 9 de Julio 830, Del Viso

• Qué se sabe: fue secuestrada junto a su hermana en un operativo ilegal el 2 de noviembre de 1977.

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Abadía Crespo, Felicidad

• Edad: 25 años

• Ocupación: obrera (LOZADUR)

• Cómo desapareció: secuestrada en su domicilio

• Dónde: calle 9 de Julio 830, Del Viso

• Qué se sabe: fue secuestrada junto a su hermana Dominga en el mismo operativo.

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Bartolini, Osvaldo Hernán

• Edad: no consta

• Ocupación: no consta

• Cómo desapareció: secuestrado

• Dónde: Del Viso

• Qué se sabe: desaparecido el 18 de marzo de 1976. No hay registros de su paso por centros clandestinos.

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Bisbal De Mayorga, Graciela Sara

• Edad: 31 años

• Ocupación: estudiante de Arquitectura

• Cómo desapareció: secuestro en domicilio

• Dónde: Derqui

• Qué se sabe: se encuentra desparecida entre el 4 o 6 de diciembre de 1976. Fue secuestrada junto a su pareja y su hijo. El niño fue devuelto días después con una carta. Se presume que fue trasladada a Campo de Mayo.

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Bustamante, Purísimo Rito

• Edad: 33 años

• Ocupación: obrero textil (delegado gremial en GRAFA)

• Cómo desapareció: secuestro en la vía pública

• Dónde: en la calle Los Eucaliptos de Manuel Alberti

• Qué se sabe: desaparecido el 13 de septiembre de 1976. No hay registros en centros clandestinos.

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Calderón Fernández, Tomás Avelino

• Edad: no consta

• Ocupación: no consta

• Cómo desapareció: Fue secuestrado en la vía pública cuando fue a realizar un mandado con su esposa María Forte de Calderón. Los subieron a vehículos diferentes. Más tarde su esposa fue liberada.

• Dónde: Derqui

• Qué se sabe: Su casa fue allanada violentamente, donde inmovilizaron a la madre de Calderón y sus hermanos, que eran menores de edad.

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Carballeda Cormach, Eduardo José

• Edad: no consta

• Ocupación: no consta

• Cómo desapareció: secuestro

• Dónde: Pilar

• Qué se sabe: secuestrado el 12 de septiembre de 1978.

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Cepeda Ramírez, Olga Ana

• Edad: 22 años

• Ocupación: cajera (Banco Galicia, sucursal Martínez)

• Cómo desapareció: secuestro

• Dónde: Del Viso

• Qué se sabe: desaparecida desde 6 de julio de 1977.

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Gabelli De Bartolini, Susana Rita

• Edad: 32 años

• Ocupación: gestora

• Cómo desapareció: secuestro

• Dónde: Del Viso

• Qué se sabe: desaparecida el 18 de marzo de 1976 junto a su esposo.

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Gallegos Villalonga, Evangelina Marta

• Edad: 42 años

• Ocupación: asistente social

• Cómo desapareció: secuestrada el 16 de junio de 1977 en la vía pública, cuando se retiraba del predio del Instituto Carlos Pellegrini.

• Dónde: Pilar

• Qué se sabe: fue vista con vida en la ESMA.

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García, Silvano José

• Edad: 30 años

• Ocupación: trabajador rural, delegado gremial

• Cómo desapareció: secuestrado por personal del Ejército y la Policía en su vivienda que tenía dentro de la Granja San Sebastián, el 26 de marzo del 1976.

• Dónde: Zelaya

• Qué se sabe: operativo con fuerzas conjuntas (Ejército y Policía). Ocurrió frente a testigos.

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Hernández Hobbas, Washington Fernando

• Edad: 15 años

• Cómo desapareció: secuestro en vivienda que compartía con una familia amiga de sus padres.

• Dónde: Del Viso

• Qué se sabe: secuestrado el 6 de julio de 1977. Su madre y hermana también fueron desaparecidas.

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Machuca Muños, Jorge Ángel

• Edad: 22, militantes político chileno

• Cómo desapareció: secuestro en vivienda

• Dónde: Del Viso

• Qué se sabe: secuestrado el 18 o 19 de marzo de 1976 junto a otras personas. Fue luego ejecutado y su cuerpo apareció en Ciudadela, pero sus restos no pudieron ser identificados ya que fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de esa localidad.

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Mayorga Aguirre, Raúl Mario

• Edad: 38 años

• Ocupación: médico veterinario

• Cómo desapareció: secuestrado el 4 o 6 de diciembre.

• Dónde: Derqui

• Qué se sabe: desaparecido junto a su esposa.

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Maurello Catania, Horacio Ricardo

• Edad: 32 años

• Ocupación: vendedor ambulante

• Cómo desapareció: secuestro

• Dónde: Pilar

• Qué se sabe: desaparecido el 26 de noviembre de 1977.

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Micucci, Daniel Bernardo

• Edad: 22 años

• Ocupación: estudiante de Química y militaba en la Juventud Universitaria Peronista.

• Cómo desapareció: secuestrado el 11 de noviembre de 1976.

• Dónde: Pilar

• Qué se sabe: fue detenido tras un operativo en su domicilio y lugar de trabajo, en la fábrica Anilinas Argentinas S.A. Su hermana, Viviana Ercilia, también permanece desaparecida.

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Lucero, Lucio Edgardo

• Edad: no consta

• Ocupación: no consta

• Cómo desapareció: secuestro

• Dónde: Pilar

• Qué se sabe: desaparecido el 21 de septiembre de 1976.

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Ocampos Alonso, Claudio Melquiades

• Edad: 26 años

• Ocupación: militante político

• Cómo desapareció: secuestro en vivienda el 18 de marzo de 1976, en el mismo operativo en el que detienen a Susana Gabelli de Bartollini, Osvaldo Bartollini.

• Dónde: Del Viso

• Qué se sabe: secuestrado el 18 o 19 de marzo de 1976. Luego apareció asesinado en Ciudadela, aunque sus restos no pudieron aún ser reconocidos ya que fueron depositados en una fosa común.

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Palavecino, Miguel Antonio

• Edad: no consta

• Ocupación: no consta

• Cómo desapareció: secuestro

• Dónde: Del Viso

• Qué se sabe: secuestrado el 1 de junio de 1976.

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Utesa, Javier Álvaro

• Edad: 20 años

• Ocupación: estudiante de Medicina

• Cómo desapareció: secuestro

• Dónde: Pilar

• Qué se sabe: desaparecido el 13 de octubre de 1976.

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Otros casos vinculados al terrorismo de Estado en Pilar

Asesinados antes del golpe (previos a marzo de 1976)

• María del Carmen Baldi Amanato

• Jaime Roberto Bravo

• Mario Camuyrano Bottini

• Héctor Jorge Cols Arrieta

• Gilberto Arnaldo Cowes

• Luis Alberto Hendelman

• Darío Ignacio Krasniasvsky

• Mirta Estela Quiroga Gabaret De Novo

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Personas que aparecieron asesinadas en Pilar

• Leticia Akselman

• Gabriel Eduardo Dunayevich

• Jesús María Luján Vich

• Federico Martul

