A medio siglo del golpe de Estado de 24 de marzo de 1976, el comienzo de la página más sangrienta de nuestra historia, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llevará a cabo una agenda de actividades en toda la provincia para reivindicar el rol de la cultura en la defensa de la democracia y los derechos humanos.



Bajo el nombre de “Todavía Cantamos”, todos los eventos serán libres y gratuitos. Con muestras, talleres, charlas, proyecciones, espectáculos musicales e intervenciones artísticas, la propuesta convoca a “mantener viva la memoria histórica” y “destacar el rol de la cultura como herramienta clave para fortalecer prácticas democráticas y de derechos humanos”.

De música clásica a cine en memoria del 24 de marzo



Tres funciones de “Estaba la Madre”, una ópera del célebre compositor ítalo-argentino Luis Bacalov pensada para reflexionar sobre el duelo y la memoria. Con más de 120 artistas en escena, las presentaciones tendrán lugar del 20 al 22 de marzo en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata.

El viernes 27, en el Teatro Grand Plaza de Bahía Blanca, la Orquesta y el Coro estables de los Organismos Artísticos del Sur, ofrecerán el concierto “ De la oscuridad a la luz” en un programa de Schubert, Mozart y Mendelssohn. La música también llegará a Carmen de Areco y Pergamino.

El Cine Móvil, el cual recorrerá Pehuajó (“Operación Cóndor” e “Infancia Clandestina”), Capitán Sarmiento (“La Guardería”) y Florencio Varela (“ESMA, memorias de la resistencia”).

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En simultáneo, el documental “Abuelas”, de Cristian Arriaga, podrá verse en General Madariaga, Tandil, Tres Lomas, Mercedes y Almirante Brown, con una charla debate con el director.

La plataforma Bafilma tendrá una sección especial y el estreno de varios títulos como “Sinfonía para Ana”, “La escuelita: historias del terrorismo de Estado de Bahía Blanca” y “Rojo”

El lunes 23, se abrirán en la Sala Pettoruti Alta del Teatro Argentino dos muestras hasta el 23 de abril: “Permanecer en la orilla” (una propuesta visual sobre lo inconcluso y la memoria) y “Destino Final” (con más de 40 imágenes que documentan la investigación sobre los aviones utilizados en los vuelos de la

El martes 24, en el Museo Libres del Sur de Dolores, se inaugurará “Voces de la Memoria: arte, música y relatos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.



El 16 será el turno de una “Game jam por la Memoria”, instancia de creación interdisciplinaria (para desarrolladores, estudiantes y docentes de historia) para producir prototipos de videojuegos breves que reflexionen, narren o exploren los hechos históricos de la última dictadura.

En los ex centros de detención, tortura y exterminio “La Cacha” (La Plata) y “Prefectura de Ingeniero White” (Bahía Blanca) se instalarán sistemas Braille, de Audiodescripción y planos hápticos destinados garantizar el acceso a las personas con discapacidad, desde una perspectiva de inclusión y accesibilidad.

Fuente Agencia DIB