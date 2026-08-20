Hace 50 años, durante la madrugada del 20 de agosto de 1976, 30 personas fueron trasladadas desde la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, hasta una zona rural de Fátima, en Pilar.

Las víctimas —20 hombres y 10 mujeres— se encontraban detenidas ilegalmente en ese edificio, que durante la última dictadura funcionó como centro clandestino de detención. Algunas habían sido secuestradas semanas antes y permanecían allí bajo custodia de integrantes de la Policía Federal.

El destino fue un camino de tierra ubicado a la altura del kilómetro 62 de la Ruta Nacional 8, en Fátima, sobre el camino que une la localidad con la Ruta Provincial 6.

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Allí, las 30 personas fueron fusiladas.

Después de las ejecuciones, los cuerpos fueron amontonados y se colocó un explosivo. La detonación dispersó los restos en un radio de aproximadamente 30 metros.

La escena fue presentada por la dictadura como un hecho atribuido a organizaciones armadas. Con el regreso de la democracia y el avance de las investigaciones, esa versión quedó desmentida: las víctimas habían sido previamente secuestradas y permanecían detenidas ilegalmente en la Superintendencia de Seguridad Federal.

Treinta víctimas, cinco todavía sin identificar

La identificación de las personas asesinadas fue un proceso que se extendió durante décadas.

Al momento del hallazgo y poco después, cinco de las víctimas pudieron ser identificadas. El resto fue inhumado como NN en el cementerio de Presidente Derqui, el más cercano al lugar del hallazgo.

Con el regreso de la democracia, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió avanzar mediante estudios antropológicos y análisis genéticos, cotejados con muestras de sangre de familiares.

Hasta la actualidad, 25 de las 30 víctimas fueron identificadas:

Alberto Evaristo Comas, Ángel Osvaldo Leiva, Carlos Raúl Pargas, Carmen María Carnaghi, Cecilia Podolsky de Bronzel, Conrado Alzogaray, Enrique Jorge Aggio, Ernesto María Saravia Acuña, Haydée Cirullo de Carnaghi, Horacio Oscar García Gastelú, Inés Nocetti, Jorge Daniel Argente, José Daniel Bronzel, José Jacinto Pasquarosa, Juan Carlos Pasquarosa, Juan Carlos Vera, María Rosa Lincon, Marta Alicia Spagnoli de Vera, Norma Susana Frontini, Oscar Eladio Ledesma Medina, Ramón Lorenzo Vélez, Ricardo José Herrera, Roberto Héctor Olivestre, Selma Julia Ocampo y Susana Elena Pedrini de Bronzel.

Las cinco víctimas restantes continúan sin identidad determinada.

La última identificación conocida se produjo en mayo de 2019, cuando fueron reconocidos los restos de Oscar Eladio Ledesma Medina, un trabajador de origen paraguayo de 20 años, más de cuatro décadas después de la masacre.

Entre las víctimas identificadas había trabajadores, estudiantes y militantes políticos, sociales y sindicales, muchas de ellas vinculadas a organizaciones sindicales, políticas y sociales de la zona norte del conurbano bonaerense. Sus historias personales forman parte de la reconstrucción de un crimen que durante años permaneció atravesado por el silencio y la versión oficial de la dictadura.

La investigación y el juicio

Con el retorno democrático, la Masacre de Fátima comenzó a ser investigada y quedó incorporada a las causas por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Los testimonios de sobrevivientes de la Superintendencia de Seguridad Federal resultaron fundamentales para reconstruir lo ocurrido. Entre ellos estuvo el del ex cabo primero Armando Víctor Luchina, quien aportó información sobre el operativo y señaló a integrantes de la estructura policial vinculada con las ejecuciones.

La causa llegó a juicio oral en 2008 ante el Tribunal Oral Federal N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

El 18 de julio de ese año, el tribunal condenó a Carlos Enrique Gallone y Juan Carlos Lapuyole a prisión perpetua por su responsabilidad en los crímenes.

En el mismo proceso, Miguel Ángel Timarchi fue absuelto. Otro de los imputados, Luis Alberto Martínez, alias "El Japonés", permanecía prófugo al momento del juicio.

La sentencia estableció que las 30 personas habían sido privadas ilegalmente de su libertad, trasladadas desde la Superintendencia de Seguridad Federal hasta Fátima y asesinadas durante la madrugada del 20 de agosto de 1976.

Un lugar convertido en Sitio de Memoria

Durante décadas, el lugar donde fueron encontrados los cuerpos permaneció como una referencia de la masacre y del horror vivido durante la última dictadura.

Con el paso del tiempo, familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones locales impulsaron distintas acciones para preservar la memoria de las víctimas.

En 2022, el lugar fue señalizado oficialmente como Sitio de Memoria, junto con la Plazoleta de la Memoria de Fátima.

A medio siglo de aquel crimen, el sitio conserva una importancia particular para Pilar: allí fueron asesinadas 30 personas que habían sido secuestradas y mantenidas cautivas por el aparato represivo de la dictadura.

Cinco décadas después, sus nombres y sus historias permiten reconstruir una masacre que durante años intentó ser ocultada detrás de una versión oficial falsa.