Este sábado 27 de junio es el Día Nacional de la Prueba de VIH, una oportunidad para recordar que el acceso al diagnóstico es la principal herramienta para el cuidado de la salud sexual integral. Sin embargo, según datos que surgen de la organización Aids Healthcare Foundation (AHF) Argentina, en 2025 el 32% de quienes se realizaron el test de VIH con ellos, lo hicieron por primera vez en su vida. Además, 3 de cada 10 nuevos diagnósticos detectados en este periodo correspondieron a personas que nunca se habían realizado una prueba. En mujeres esta proporción alcanzó el 37%, mientras que en hombres fue del 30%.

Estos datos subrayan “la necesidad de impulsar campañas públicas de prevención que incentiven a las personas a realizarse la prueba y seguir derribando barreras y estigmas”, según un comunicado de AHF.

De hecho, todavía existe una importante proporción de personas que nunca accedieron a una prueba de VIH. De acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico en Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Salud, se estima que 140.000 personas viven con VIH en el país pero un 13% de ellas -unas 18.000- aún desconoce su diagnóstico.

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Prevención



Esta falta de información, insisten desde la fundación AHF, “no solo retrasa el inicio del tratamiento, sino que contribuye a una problemática que surge de los datos oficiales: el 49% de los nuevos diagnósticos de VIH en el país son tardíos”.

“Conocer el resultado permite acceder a un tratamiento que mejora la salud y también funciona como una herramienta de prevención: una persona con VIH que recibe tratamiento y alcanza una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual. Lo conocemos como Indetectable = Intransmisible (I=I), y demuestra que el diagnóstico temprano beneficia tanto a quien vive con VIH como a toda la comunidad”, señaló Natalia Haag, directora nacional de Testeo y Prevención de AHF Argentina.

El test de VIH es, además, la puerta de entrada para conocer la situación con respecto a otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como puede ser la sífilis, una infección que está en aumento y que en 2025 alcanzó los 46.779 casos, un aumento del 75,6% respecto a 2022. “Por esto, es necesario que las personas sexualmente activas, sin importar su género o edad, lo incorporen como un chequeo de rutina más", explicó Haag.

Cuatro años



Este 2026 se cumplen cuatro años de la sanción de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis (2022), que contempla un abordaje integral de la salud y cambia el enfoque y el paradigma hacia la prevención y promoción de la salud dentro del marco de los derechos humanos.

Sin embargo, las cifras actuales demuestran que continúa la brecha entre este objetivo y lo que ocurre en la población.

Actividades de testeo



En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, AHF Argentina realizará actividades de testeo y prevención en diferentes puntos del país. Se trata de pruebas rápidas de VIH y sífilis gratuitas, con el resultado en 20 minutos. Las acciones buscan acercar la salud a la comunidad de manera amigable y sin prejuicios.

El test solo requiere una gota de sangre. No requiere orden médica ni estar en ayunas.

Por otro lado, el resultado es confidencial. Y se puede realizar de forma autónoma a partir de los 13 años.

Ventana



En tanto, existe un “período ventana” de un mes durante el cual los anticuerpos pueden no ser detectados. “Si tuviste una práctica de riesgo y realizaste el test dentro de ese lapso, el resultado puede ser ‘no reactivo’; es recomendable repetir la prueba pasadas las 4 semanas”, señalaron desde AHF.

Sea cual sea el resultado, “siempre se debe usar correctamente el preservativo durante todo el acto sexual, incluso en los juegos previos”.

Cronograma



El cronograma completo de las actividades de AHF Argentina por el Día Nacional de la Prueba de VIH se puede encontrar en sus redes sociales (@ahfargentina).



En la provincia de Buenos Aires, puntualmente, habrá actividades en los siguientes horarios:

24 de junio

San Vicente: 10 14 h. en Hipólito Yrigoyen 125 (Anexo Municipal de Desarrollo de la Comunidad), junto a Marea Tehuel de la Torre.

26 de junio

Morón: 13:30 a 17:30 h en la Plaza La Roche, junto a la Secretaría de VIH e ITS FALBT.

27 de junio

Los Polvorines: 15 a 19 h. en Av. Presidente Juan Domingo Perón 2651, junto a Frente 22 de Agosto y La Casita de Eva.

Además, la organización brinda atención gratuita, entrega de preservativos y testeos de VIH y sífilis en sus Centros Comunitarios de Salud Sexual de CABA, Rosario (Santa Fe), y Mar del Plata (Buenos Aires), de lunes a viernes de 12 a 20 horas.

Fuente: Agencia DIB