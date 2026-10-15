El intendente de Pilar, Federico Achával, acompañó una nueva entrega de anteojos gratuitos del programa “Ver Bien, Aprender Mejor” en el Centro Comunitario Papa Francisco, del barrio La Escondida, en Presidente Derqui.

Lo hizo junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta. Chicos y chicas en edad escolar recibieron los anteojos indicados por profesionales durante sus controles oftalmológicos.

Según informó el Municipio, el programa permite que chicos de 6 a 12 años se realicen controles oftalmológicos y, si es necesario, reciban sus anteojos de forma gratuita, para que puedan estudiar y aprender en las mejores condiciones.

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Un centro comunitario recuperado para el barrio

Durante la actividad, el intendente se refirió al espacio donde se realizó el operativo. “Es una gran alegría poder acompañar con esta iniciativa a los chicos y las familias del barrio en este centro comunitario, un espacio que recuperamos y transformamos en un lugar de encuentro para la comunidad”, señaló Achával.

Achával también se refirió a los próximos operativos. “Vamos a continuar llevando operativos como este a cada uno de nuestros barrios, para seguir cuidando a nuestros vecinos y vecinas”, remarcó.

Salud y acceso a la educación para los chicos del distrito

En tanto, el secretario de Gobierno puso el foco en el alcance de la iniciativa. “Esta iniciativa es muy importante para nosotros, porque nos permite cuidar la salud y reforzar el acceso a la educación para los chicos y chicas de todo el distrito”, expresó Laurent.

Laurent también se refirió a la continuidad del programa. “Queremos seguir brindándoles herramientas y soluciones que mejoren su vida cotidiana”, destacó.

Un programa que se realiza hace varios años en todos los barrios

Por su parte, la secretaria General valoró la participación de las familias en la jornada. “Nos llena de alegría ver que tantas familias participaron de este programa que venimos realizando hace varios años con el objetivo de cuidar la salud visual de los chicos de todos los barrios en esta etapa tan importante de sus vidas”, agregó Peralta.