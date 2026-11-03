El Municipio de Pilar sigue llevando el programa de salud visual "Ver bien, aprender mejor" a todas las localidades del distrito.

En esta oportunidad, se llevó adelante un nuevo operativo en el barrio La Pilarica, donde niños, niñas y adolescentes en edad escolar recibieron sus anteojos para cuidar la salud visual y fortalecer la educación.

Esta nueva entrega estuvo encabezada por el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la secretaria General, Soledad Peralta.

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Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “Para nosotros el cuidado de la salud y la educación es fundamental y este programa que llevamos adelante desde hace años busca reforzar ambas para que nuestros chicos puedan aprender en las mejores condiciones”.

Por su parte, Laurent agregó: “Fue una gran jornada, donde acompañamos a los chicos y chicas de Pilarica en la entrega de sus anteojos recetados para cuidar su salud y aprender de la mejor manera”.

En tanto, Peralta expresó: “Este programa cuida la salud visual de los chicos y refuerza su proceso educativo, por eso es una iniciativa tan importante”.

El programa "Ver Bien, Aprender Mejor" recorre los barrios de las diferentes localidades de Pilar con controles oftalmológicos para chicos y chicas en edad escolar.

Asimismo, en caso de ser indicado por los profesionales médicos, se les entrega los anteojos indicados en cada caso de forma gratuita.