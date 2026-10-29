Niños y niñas recibieron sus anteojos en el marco de una nueva jornada del programa municipal “Ver bien, aprender mejor" que se llevó adelante en la localidad de Manzanares.

La iniciativa coordinada por el Municipio de Pilar contempla la realización de controles oftalmológicos a las y los chicos en edad escolar y la entrega gratuita de lentes en caso de necesitarlos.

Esta nueva entrega estuvo encabezada por el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; y la secretaria General, Soledad Peralta.

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Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “Es una alegría acompañar a los chicos y chicas que recibieron sus anteojos. Este es un programa que llevamos adelante hace muchos años porque para nosotros el cuidado por la salud y la educación es fundamental y el Estado es fundamental para garantizar estos derechos”.

Por su parte, Laurent agregó: “Fue una gran jornada, donde acompañamos a las familias en Manzanares en este nuevo operativo que se realizó al lado del Centro de Desarrollo Infantil Huellitas y de la Escuela Secundaria Nº20, que fue la primera que inauguramos en esta localidad”.

En tanto, Peralta expresó: “Este programa facilita el proceso educativo de nuestros chicos, que con esta iniciativa reciben de manera gratuita los anteojos que fueron recetados por médicos oftalmólogos para cada uno según sus necesidades”.

El programa "Ver Bien, Aprender Mejor" recorre los barrios de las diferentes localidades de Pilar con controles oftalmológicos para chicos y chicas en edad escolar. Asimismo, en caso de ser indicado por los profesionales médicos, se les entrega los anteojos indicados en cada caso de forma gratuita.

En las últimas semanas, el programa también se desplegó en el barrio Los Tilos de La Lonja, en el Centro Comunitario Papa Francisco de la localidad de presidente Derqui; en la localidad de Villa Rosa, el Club Municipal de Del Viso y el de Manuel Alberti y el CDI del barrio Toro, entre otros puntos del distrito.