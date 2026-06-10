El municipio de Pilar avanza con el programa "Ver Bien, Aprender Mejor" y lleva controles visuales gratuitos a los barrios del distrito para niños y niñas de entre 6 y 12 años.

El secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, encabezaron el operativo más reciente en el Club Municipal de Astolfi-Manzone, en la localidad de Manzone.

La iniciativa recorre todas las localidades del partido —entre ellas Derqui, Villa Rosa, Fátima y Zelaya— con el objetivo de detectar problemas de visión en edad escolar y entregar anteojos sin cargo a quienes los necesiten.

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Salud visual y rendimiento escolar

El programa apunta a cerrar una brecha concreta: los problemas visuales no detectados impactan directamente en el aprendizaje.

Al garantizar el acceso a controles oftalmológicos y a los anteojos necesarios, el municipio busca mejorar las condiciones educativas de los chicos antes de que el problema se agrave.

Cobertura en todo el distrito

La política pública no se limita a un único punto de atención. Los operativos se desarrollan en los distintos clubes, centros comunitarios e instituciones del partido, acercando el servicio a las familias sin necesidad de traslados.