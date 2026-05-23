Una familia de Pilar apela a la solidaridad de la comunidad para emprender una difícil batalla: luchar contra un agresivo tumor.

La confirmación del diagnóstico llegó a mediados de este mes de mayo y quien lo padece es Benicio, un niño de apenas 8 años.

El niño reside junto a su familia en la localidad de Villa Rosa y, tras una serie de profundos estudios y consultas, le confirmaron un tumor agresivo que está alojado en el tronco encefálico.

Actualmente recibe atención médica en el Hospital Austral. En diálogo con Pilar de Todos, su mamá, Sabrina Fernández, contó que todo se desató en un solo fin de semana.

“Benicio había ido feliz al show del youtuber Alejo Igoa en el Movistar Arena. Ese día nos dijo que sentía la pierna derecha dormida. Después del show, vimos que la arrastraba al caminar. Y más tarde, refirió los mismos síntomas en el brazo derecho. Se sumó que empezamos a no entenderle al hablar y de inmediato fuimos a su pediatra”, relató Sabrina.

Ya en la consulta, el niño no pudo seguir unos ejercicios físicos y de inmediato se decidió su derivación al Austral.

En el nosocomio privado lo sometieron a una resonancia donde los profesionales observaron una mancha en el cerebro. Tras ello, el pasado 28 de abril, el niño fue sometido a una neurocirugía.

Permaneció dos días intubado y sedado. Cuando pudo recuperarse, el niño pudo retornar a su hogar.

Sin embargo, el pasado 12 de mayo, la familia de Beni afrontó el golpe más duro: los resultados de la biopsia confirmaron que el niño tiene un tumor maligno llamado DIPG, que es extremadamente agresivo e inoperable.

Según consignó Sabrina a este medio, los médicos les informaron que actualmente en Argentina no existe un tratamiento curativo para ese diagnóstico. Ante ese escenario, les indicaron el inicio de sesiones de radioterapia, las cuales comenzaron esta semana, con el objetivo de frenar el crecimiento del tumor y darle al niño una mejor calidad de vida. Deberá afrontar 27 sesiones.

En este poco tiempo con el diagnóstico confirmado, Sabrina y su esposo Gustavo, investigaron todo lo que pudieron sobre el tumor y se contactaron con familiares de otros niños que lo padecen.

“Es impresionante la cantidad de casos que hay. Y aun así, que no se avance en encontrar una cura”, se lamentó la mujer.

En tanto, dieron con la posibilidad de que Benicio pueda ser aceptado para un ensayo clínico en España. “Si logramos eso, debemos viajar en 35 días, pero no contamos con los fondos para costear pasajes y estadía”, resaltó Sabrina. Por ello, apelan a todos aquellos que puedan ayudar a reunir el dinero.

“Nuestra vida cambió por completo. Fue un golpe devastador. Todavía no podemos entender cómo de un día para el otro la vida de un nene sano y lleno se sueños cambió de esta manera", expresó la familia de Benicio.

Para colaborar con Benicio:

Alias: unidosxbeni.027 a nombre de Agostina Ailen Leal