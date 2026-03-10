Este miércoles 3 de marzo se iniciará en todo el territorio nacional la campaña de vacunación contra la gripe. Las inmunizaciones se concretarán por etapas y con las dosis disponibles para la comunidad se apunta a prevenir formas graves de infección.

En ese marco desde el Ministerio de Salud bonaerense consignaron que “la gripe es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año”.

La enfermedad se transmite a través de gotitas provenientes de la vía respiratoria de personas con el virus que se propagan al toser o estornudar.

Frente a ese escenario resaltaron que la vacunación “reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo”.

Al tiempo que enfatizaron en que las dosis son “efectivas contra las formas graves de infección con variantes del subclado k actualmente en circulación en el hemisferio norte”.

Quiénes tienen que vacunarse y cuándo pueden hacerlo

La vacunación se realizará por etapas. La primera etapa se iniciará el 11 de marzo y está dirigida a personal de salud y mayores de 65 años.

La segunda etapa será a partir del 23 de marzo y abarcará a personas embarazadas en cualquier trimestre, personas puérperas en los 10 días posteriores al parto - preferentemente antes del egreso de la maternidad-.

Niñas y niños de entre 6 meses y 2 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y personas en contacto con aves de corral. Este último se trata de un nuevo grupo agregado a quienes tienen que vacunarse.

Para prevenir la gripe es importante recordar lavarse las manos regularmente o usar alcohol en gel; no compartir utensilios mates ni otros objetos de uso personal y ventilar los ambientes con frecuencia.

La vacuna no requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras.

Podés encontrar el vacunatorio más cercano en www.gba.gob.ar/vacunación

