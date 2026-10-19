En el contexto de la circulación activa de sarampión, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda reforzar priorizar la vacunación, la aplicación de medidas de prevención y control de infecciones para evitar la proliferación de brotes.

En la Región de las Américas, en los últimos años, se ha presentado un incremento importante del número de casos de sarampión. En efecto, en 2025 se notificaron 14.503 casos, incluidas 32 muertes. Esto refleja la continuidad del marcado aumento observado durante dicho año.

Según los datos más recientes de la OPS, entre el 4 de enero y el 3 de octubre de 2026 se notificaron 55.792 casos confirmados de sarampión y 77 muertes en 17 países y territorios de la región, lo que representa un aumento de 4,8 veces en comparación con el mismo período de 2025.

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"El sarampión es altamente contagioso y estamos viendo las consecuencias de las brechas en la cobertura de vacunación en las Américas", afirmó el doctor Jarbas Barbosa, Director de la OPS.

"Las familias deben proteger a sus hijos con la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP), que es muy eficaz y segura, y los países deben cerrar las brechas de inmunidad, fortalecer la vigilancia y garantizar que puedan detectar y responder rápidamente a los casos, particularmente en momentos en que el aumento de los viajes y los eventos masivos generan más oportunidades para que el virus se propague", sumó Barbosa.

Los casos de sarampión también aumentaron a nivel mundial en 2026, lo que incrementa la probabilidad de casos importados asociados con viajes internacionales y de una posterior transmisión en comunidades con baja inmunidad. La evaluación de riesgo de la OPS ha identificado el resurgimiento mundial de casos como un factor que aumenta la probabilidad de casos importados.

El sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte. Aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en la población infantil.

Antes de diseminarse por todo el organismo, el virus infecta las vías respiratorias. Puede presentarse con fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Vacunarse es la mejor manera de evitar contraer el sarampión y contagiarlo a otras personas. La vacuna es segura y ayuda al organismo a combatir el virus.

Recomendaciones

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible con vacunación.

Verificá que tu esquema esté completo:

2 dosis de vacuna con componente antisarampionoso (triple o doble viral) después del año de vida.

Desde el 1º de enero de 2026:

- Niños nacidos desde el 1/7/2024 reciben la segunda dosis a los 15b–18 meses.

- Nacidos hasta el 30/6/2024 continúan recibiéndola a los 5 años.

- Niños de 6 –11 meses que viajen o hayan estado expuestos pueden recibir una dosis extra.

- Adultos sin registro de vacunación: asegurar dos dosis o verificar inmunidad.

- Ante fiebre con erupción (exantema), consultá de inmediato al médico.