El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó 212 casos positivos de triquinosis hasta el 22 de julio, según el último Boletín Epidemiológico. La cifra multiplica por 4,6 los diagnósticos del mismo período de 2025.

El reporte, que corresponde a la semana epidemiológica 29, detalla que se notificaron 331 casos sospechosos en total: 212 confirmados, 1 probable, 16 descartados y 102 que continúan en estudio.

La comparación interanual

En el mismo tramo de 2025 se habían notificado 91 casos sospechosos, de los cuales 46 resultaron confirmados y 41 quedaron en estudio. Aquel año se habían registrado tres brotes, en los partidos de Tornquist/Bahía Blanca, Escobar y Azul. El salto de 46 a 212 confirmados representa un aumento del 361% interanual.

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Concentración en otoño y brotes activos

Desde el inicio de la temporada de bajas temperaturas —entre las semanas epidemiológicas 12 y 29— se acumularon 211 casos confirmados, el 65% del total del año. De los 212 casos, 207 están vinculados a cinco brotes, originados tanto en chacinados de elaboración casera como en productos comprados en carnicerías habilitadas.

Hay además cuatro sospechas de brote bajo investigación, en los partidos de General Guido/Ayacucho, Maipú, Junín y La Plata, todas asociadas al consumo de carne de cerdo, jabalí o chacinados caseros y comerciales. El caso de Junín tiene una particularidad: se detectó entre personas privadas de su libertad en la Unidad Sanitaria Penitenciaria N°49, tras el consumo de chacinados caseros.

Control sanitario y tratamiento

La cartera que conduce el ministro Nicolás Kreplak desplegó acciones de control de foco junto a las regiones sanitarias, las secretarías de Salud y bromatología municipales, y el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Todas las personas expuestas recibieron tratamiento con albendazol y mebendazol. Las muestras se derivaron al laboratorio de Zoonosis Rurales del Ministerio de Salud bonaerense y al Instituto Malbrán (ANLIS).

Las autoridades remarcan la importancia de la notificación temprana ante casos sospechosos —fiebre, edema facial o periorbitario, mialgias y antecedentes gastrointestinales— y de identificar rápido la fuente de infección para frenar cada foco.

Qué es la triquinosis

La triquinosis es una zoonosis causada por larvas del parásito Trichinella spp., que se transmite al consumir carne o chacinados crudos o mal cocidos con larvas musculares viables. Los brotes se concentran en otoño e invierno, cuando aumenta la faena casera y la elaboración de embutidos sin cadena de frío.