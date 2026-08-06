Roban partidas de una conocida crema antiinflamatoria y Anmat la retiró del mercado
Se trata de Átomo Desinflamante clásico y Forte. El robo se produjo en un laboratorio de Haedo, localidad donde también sustrajeron jarabe de otra empresa. Anmat prohibió la venta de estos productos.
En una decisión publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de la partida de dos productos de la marca Átomo Desinflamante, de crema y gel analgésico y antiinflamatorio debido a que fueron robadas más de 9100 unidades.
Se trata de “Átomo Desinflamante Forte x 100 gr. Crema, Lote 00023, Vto. 05/28 (Certificado N° 45.531)" y “Átomo Desinflamante Clásico x 110 gr. Crema, Lote 00214, Vto 05/28, (Certificado N° 47.463)“. Y Anmat dispuso la prohibición de elaboración y venta de los productos robadas para “proteger a eventuales adquiriente y usuarios” y preservar su salud.
El robo del antiinflamatorio
La empresa Gramon Millet, que fabrica los productos de la línea Átomo Desinflamante, informó sobre el robo en las instalaciones de Dalban Pharma, en la planta de Haedo, en el que se llevaron diversos medicamentos y productos, entre los que se encontraban los dos de la marca antiinflamatoria.
También un jarabe
Otro robo se produjo en Laboratorios Dalban, que al igual de Gramon Millet se encuentra en Haedo. En este caso se trata de una partida de “Zetrotrax, jarabe por 240 ml, lotes: EAIB6, EAIB7 y EAIB8″. La empresa informó que los frascos aún no estaban en el envase en el estuche de cartón, sólo identificados con la etiqueta autorizada (nombre del producto, lote y vencimiento).
Al igual que con el antiinflamatorio, Anmat prohibió preventivamente su venta.
Fuente: Agencia DIB