En una decisión publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de la partida de dos productos de la marca Átomo Desinflamante, de crema y gel analgésico y antiinflamatorio debido a que fueron robadas más de 9100 unidades.

Se trata de “Átomo Desinflamante Forte x 100 gr. Crema, Lote 00023, Vto. 05/28 (Certificado N° 45.531)" y “Átomo Desinflamante Clásico x 110 gr. Crema, Lote 00214, Vto 05/28, (Certificado N° 47.463)“. Y Anmat dispuso la prohibición de elaboración y venta de los productos robadas para “proteger a eventuales adquiriente y usuarios” y preservar su salud.

El robo del antiinflamatorio



La empresa Gramon Millet, que fabrica los productos de la línea Átomo Desinflamante, informó sobre el robo en las instalaciones de Dalban Pharma, en la planta de Haedo, en el que se llevaron diversos medicamentos y productos, entre los que se encontraban los dos de la marca antiinflamatoria.

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❗️#AlertaANMAT



ANMAT prohíbe dos lotes de medicamentos desinflamantes de la firma Gramon Millet S.A.



La medida fue tomada luego de que se denunciara el robo de unidades terminadas de ambos medicamentos, por lo que se desconoce su estado de conservación.



Más info… pic.twitter.com/pvjoAlU0EJ — ANMAT (@ANMATsalud) August 6, 2026



También un jarabe

Otro robo se produjo en Laboratorios Dalban, que al igual de Gramon Millet se encuentra en Haedo. En este caso se trata de una partida de “Zetrotrax, jarabe por 240 ml, lotes: EAIB6, EAIB7 y EAIB8″. La empresa informó que los frascos aún no estaban en el envase en el estuche de cartón, sólo identificados con la etiqueta autorizada (nombre del producto, lote y vencimiento).

Al igual que con el antiinflamatorio, Anmat prohibió preventivamente su venta.

Fuente: Agencia DIB