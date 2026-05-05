Laboratorio con sede en Pilar está detrás de la vacuna más avanzada contra la tos convulsa que llega al mercado argentino.

Laboratorios Richmond lanzó en abril de 2026 Boostagen-2®, la primera formulación de refuerzo contra pertussis, tétanos y difteria basada en tecnología recombinante disponible en el país, con aprobación de la ANMAT y de la Agencia Europea de Medicamentos.

El contexto epidemiológico no podía ser más urgente. Según el Boletín Epidemiológico Nacional N° 799, en las primeras nueve semanas de 2026 los casos de tos convulsa —también conocida como coqueluche o tos ferina— crecieron un 147% respecto al mismo período de 2025: de 87 a 215 casos confirmados. Al extender el análisis a las primeras 12 semanas epidemiológicas del año, la cifra ya supera los 255 casos.

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Una tecnología que marca la diferencia

Las vacunas tradicionales contra la pertussis inactivan la toxina bacteriana mediante procesos químicos —formaldehído o glutaraldehído— que alteran la estructura tridimensional de la proteína y pueden reducir hasta un 80% los sitios de reconocimiento inmunológico. El resultado es una respuesta inmune menos eficiente.

Boostagen-2® opera de modo diferente. "Estas mutaciones eliminan la toxicidad, pero preservan la estructura original de la proteína", explicó a Infobae el doctor Maximiliano Bergman, director médico de Laboratorios Richmond. Al conservar esa arquitectura, el organismo produce anticuerpos que se unen con mayor fuerza al patógeno y lo neutralizan con más eficacia.

La vacuna fue desarrollada en alianza con la firma tailandesa BioNet y combina el componente recombinante de pertussis con antígenos de tétanos y difteria con precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Qué dicen los ensayos clínicos

Los datos respaldan la superioridad inmunológica de la nueva fórmula. En adolescentes de 9 a 17 años, un estudio publicado en The Lancet Child and Adolescent en diciembre de 2024 registró una tasa de seroconversión antipertussis del 94%, frente al 71% del comparador activo Adacel, con concentraciones de IgG tres veces mayores.

En adultos y adultos mayores la seroconversión fue del 90% versus el 74% del comparador. En embarazadas, la respuesta fue hasta dos veces mayor que con vacunas convencionales a los 28 días de aplicación, con mayor transferencia de anticuerpos al recién nacido y protección pasiva más sólida en los primeros meses de vida.

"Al contener hemaglutinina filamentosa, la vacuna induce anticuerpos que bloquean la adhesión de la bacteria al epitelio respiratorio, reduciendo su capacidad de colonización", precisó Elvira Zini, directora científica de Laboratorios Richmond.

El problema de fondo: la caída en la vacunación

Detrás del rebrote hay un dato que preocupa a los especialistas: la cobertura cayó de forma sostenida desde 2020. En adolescentes de 11 años apenas alcanzó el 54% en 2024, muy por debajo del umbral recomendado del 95%.

La situación es aún más crítica en embarazadas, grupo clave porque la vacunación prenatal protege al recién nacido antes de que pueda recibir su primera dosis —que se aplica recién a los dos meses de vida—. La cobertura nacional en ese grupo fue del 72%, con brechas marcadas por jurisdicción: en la Ciudad de Buenos Aires llegó al 49% y en la provincia de Buenos Aires, al 64%.

El 50% de los casos de 2026 corresponde a menores de dos años, mientras que un 33% afecta a niños de entre 3 y 14 años, lo que indica que las brechas de inmunización se acumularon durante varios años consecutivos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el resurgimiento no es un fenómeno local: afecta a toda la región desde hace dos años y demanda una recuperación urgente de los niveles históricos de cobertura infantil y en embarazadas.

"Estamos dando un paso decisivo hacia una nueva generación de vacunas. Gracias a esta tecnología podemos aumentar la inmunogenicidad con un excelente perfil de seguridad, particularmente en este contexto de incremento importante de casos", concluyó Bergman.