El Gobierno nacional lanzó una campaña de comunicación directa con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación y fortalecer las coberturas de Calendario en todo el país en el marco de la campaña del Calendario Nacional de Vacunación,

Las vacunas incluidas en el Calendario Nacional están probadas, son seguras y se encuentran disponibles en hospitales y centros de salud públicos de todo el país y sin necesidad de orden médica.

Según un informe del Ministerio de Salud al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el Calendario Nacional ofrece información oficial sobre las vacunas que corresponden a cada etapa de la vida, situaciones especiales y grupos específicos.

La vacunación es una de las principales medidas de prevención para evitar enfermedades que pueden ser graves para la salud, por lo cual incrementar las coberturas no solo protege a la población contra todo tipo de enfermedades, también permite disminuir las formas graves permitiendo así que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecarga.