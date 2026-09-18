Médicos del Hospital Central de Pilar recibieron una capacitación de la mano del reconocido cardiólogo Adrián Baranchuk.

La jornada formó parte del “fortalecimiento de la formación y la innovación del sistema de salud de Pilar”.

Baranchuk fue profesor de Medicina en Queen’s University de Canadá, expresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Internacional de Electrocardiología, y actualmente preside la Sociedad Internacional de Electrocardiología Holter y No Invasiva.

El reconocido cardiólogo también recorrió el Centro Cardiovascular del HCP, un espacio que desde hace casi un año brinda atención a los vecinos.

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El Centro Cardiovascular cuenta con tecnología de última generación y un equipo médico especializado y altamente capacitado, que permite brindar atención y seguimiento a pacientes con distintas patologías cardiovasculares, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud público del distrito.

El intendente Federico Achával participó de la jornada y destacó: “Es una gran alegría poder encontrarnos con nuestros médicos para compartir un nuevo espacio de capacitación y diálogo que nos permite seguir formando a nuestros profesionales”.

“Pensamos el HCP como un lugar que le salve la vida a nuestros vecinos, pero también como un espacio de capacitación e innovación para nuestros profesionales de la Salud, porque queremos que ellos elijan este hospital para ejercer la medicina”, consideró el jefe comunal.