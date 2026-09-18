Reconocido cardiólogo brindó una capacitación a médicos del Hospital Central
Adrián Baranchuk, actualmente preside la Sociedad Internacional de Electrocardiología Holter y No Invasiva. Compartió sus experiencias con los profesionales locales.
Médicos del Hospital Central de Pilar recibieron una capacitación de la mano del reconocido cardiólogo Adrián Baranchuk.
La jornada formó parte del “fortalecimiento de la formación y la innovación del sistema de salud de Pilar”.
Baranchuk fue profesor de Medicina en Queen’s University de Canadá, expresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Internacional de Electrocardiología, y actualmente preside la Sociedad Internacional de Electrocardiología Holter y No Invasiva.
El reconocido cardiólogo también recorrió el Centro Cardiovascular del HCP, un espacio que desde hace casi un año brinda atención a los vecinos.
El Centro Cardiovascular cuenta con tecnología de última generación y un equipo médico especializado y altamente capacitado, que permite brindar atención y seguimiento a pacientes con distintas patologías cardiovasculares, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud público del distrito.
El intendente Federico Achával participó de la jornada y destacó: “Es una gran alegría poder encontrarnos con nuestros médicos para compartir un nuevo espacio de capacitación y diálogo que nos permite seguir formando a nuestros profesionales”.
“Pensamos el HCP como un lugar que le salve la vida a nuestros vecinos, pero también como un espacio de capacitación e innovación para nuestros profesionales de la Salud, porque queremos que ellos elijan este hospital para ejercer la medicina”, consideró el jefe comunal.