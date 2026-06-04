El Ministerio de Salud bonaerense estableció un operativo de control estricto para el examen de ingreso a las residencias médicas que se tomará el 18 y 19 de junio en cuatro sedes de la Provincia. Más de 7 mil aspirantes competirán por los más de 2.300 cupos disponibles en el sistema público de salud.

La medida más visible es la prohibición total de dispositivos electrónicos: teléfonos celulares, relojes inteligentes, tablets, notebooks y auriculares quedan excluidos de las aulas.

Durante toda la evaluación, los postulantes deberán mantener muñecas y orejas visibles para facilitar los controles. Cualquier intento de fraude o conducta vinculada a deshonestidad académica implica la descalificación automática.

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Qué está prohibido llevar al examen

Además de los dispositivos electrónicos, no se permitirá el ingreso con bebidas, comida ni equipo de mate. Las pertenencias personales serán guardadas en bolsas precintadas provistas por la organización y no podrán manipularse durante el examen. Las grillas deberán completarse exclusivamente con lapicera negra.

Cómo será el ingreso y la identificación

El acceso será únicamente con DNI vigente o documentación oficial habilitante. Al ingresar, cada postulante recibirá una pulsera identificatoria con la asignación de un sector y una fila determinada. Se exigirá concurrir con el cabello recogido en caso de llevarlo largo y no estará permitido el uso de gorras ni capuchas.

Para reducir el riesgo de copia, serán distribuidos de manera alternada cuatro temas de examen entre aspirantes ubicados en puestos contiguos. Las salidas al baño estarán reguladas mediante un sistema de turnos y asignaciones aleatorias. Las sedes con mayor cantidad de participantes contarán con monitoreo por cámaras.

Por qué la Provincia creó su propio sistema

El examen de residencias bonaerense —denominado ERES Bonaerense— surgió como respuesta de la Provincia ante la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el sistema unificado de residencias médicas. Frente a ese escenario, Buenos Aires impulsó un esquema propio para garantizar la continuidad, transparencia y organización del acceso a las residencias en el sistema público, preservando criterios de evaluación comunes y asegurando la formación de profesionales en hospitales y centros sanitarios de todo el territorio provincial.

Las residencias son una formación de posgrado intensiva en servicio que articula estudio y trabajo, y se desarrolla en efectores públicos provinciales y municipales de los distintos niveles de atención, así como también en establecimientos privados con convenio con la cartera de Salud.

Dónde se rinde: las cuatro sedes

Los postulantes deberán verificar previamente la dirección de la sede elegida y el horario asignado, ya que no se permitirá rendir en un lugar o fecha diferente a la establecida. Las sedes habilitadas son: La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino.