El Gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre un faltante de vacunas y responsabilizó al Estado nacional por demoras en la provisión de dosis incluidas en el calendario obligatorio.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló que la situación responde a “meses de plazos incumplidos” en la entrega por parte de Nación y recordó que, según la Ley 27.491, es la administración central la encargada de comprar y distribuir las vacunas.

En ese marco, la Provincia difundió un detalle del estado actual del stock que evidencia niveles críticos y coberturas incompletas en distintas vacunas.

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En el caso de la antigripal, se informó que solo hay stock suficiente para adultos mayores. Para la población general, se recibió el 44% de las dosis previstas, mientras que en adultos la cobertura alcanza el 22%, lo que fue calificado como insuficiente para atender la demanda inicial.

Respecto a la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), indicaron que no hubo entregas durante marzo, por lo que no hay stock en depósitos ni en vacunatorios.

Para la vacuna contra la varicela, la Provincia señaló que no hay dosis disponibles para distribuir en regiones, municipios y hospitales.

Situación actual del stock de vacunas en la PBA ante la falta de suministro del Gobierno nacional.



Llevamos meses de plazos incumplidos y promesas efímeras que atentan contra la salud de nuestra gente.



Es obligación del Estado nacional, según la Ley 27.491, comprar y distribuir… pic.twitter.com/gPJ8dJBBur — Nicolás Kreplak (@nkreplak) March 27, 2026

En tanto, la BCG presenta un nivel de cobertura que alcanza solo el 30% de la necesidad mensual, mientras que la vacuna contra la hepatitis B pediátrica llega al 60% de lo requerido.

En relación a la triple viral, se informó que se adeudan 9.000 dosis, y que el stock actual permite cubrir apenas el 50% de la demanda mensual.

Por otro lado, indicaron que no hay stock de vacunas contra el VPH, y que las dosis faltantes corresponden a envíos pendientes desde Nación.

En el caso de la vacuna contra COVID-19, se detalló que no hay disponibilidad para menores de 12 años, y que el stock existente está limitado a población adulta.

Finalmente, la Provincia advirtió que no hay dosis de vacuna contra la fiebre amarilla en depósitos nacionales, por lo que no se podrán garantizar esquemas de vacunación para viajeros.

Desde el gobierno bonaerense remarcaron que este escenario impacta directamente en la cobertura del calendario nacional y en la planificación de campañas de inmunización, especialmente en grupos de riesgo.