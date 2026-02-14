La ANMAT dispuso la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un detergente para ropa importado que se encontraba a la venta en un supermercado de Pilar. La medida fue adoptada luego de comprobar que el producto no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa sanitaria vigente para los productos domisanitarios.

La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 492/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza al detergente identificado como “Tide Original”, de procedencia extranjera. Según informó el organismo, el artículo carecía de rotulación en idioma castellano y no presentaba datos de registro sanitario, condiciones indispensables para su comercialización legal en la Argentina.

Desde la autoridad sanitaria señalaron que la falta de rotulado en idioma nacional impide a los consumidores acceder a información básica y obligatoria, como el origen del producto, su composición, las instrucciones de uso, las advertencias de seguridad y la identificación de la empresa responsable. Estas exigencias forman parte del marco regulatorio que busca garantizar la seguridad, la calidad y la trazabilidad de los productos de limpieza y uso doméstico.

La irregularidad fue detectada durante una inspección en la tienda Carrefour de la avenida Luis Lagomarsino (ruta provincial 8) de Pilar, donde el detergente se encontraba exhibido para la venta. A partir de esa constatación, se inició el procedimiento administrativo correspondiente, que derivó en la prohibición preventiva del producto y en la orden de retiro inmediato del mercado.

Tras la intervención del organismo, la firma Glam Distribuciones S.R.L., inscripta ante la ANMAT con RNE 020048208 y con domicilio en la Colectora Oeste de la Ruta 9, kilómetro 37.800, en la localidad de Garín, partido de Escobar, reconoció el producto como propio una vez identificado el lote involucrado. Sin embargo, la empresa informó que no contaba con contramuestra del detergente, un requisito obligatorio que permite a la autoridad sanitaria realizar análisis técnicos ante inspecciones, denuncias o eventuales riesgos para la salud.

Frente a este escenario, la ANMAT ordenó el retiro del mercado del lote detectado, medida que quedó bajo seguimiento del área técnica del organismo para verificar su cumplimiento efectivo. En paralelo, se dispuso la instrucción de un sumario sanitario tanto a la empresa importadora como a su directora técnica, Marcela Ester Falgueras, por el presunto incumplimiento de las normas que regulan la importación y comercialización de este tipo de productos.

Recomendaciones

La disposición establece además que la prohibición alcanza a todos los lotes del producto detectado en el mercado, independientemente del canal de venta o modalidad de comercialización.

En ese marco, la autoridad sanitaria recomendó a la población no adquirir ni utilizar el detergente en caso de haberlo comprado previamente y solicitó a los comercios retirarlo de manera inmediata de góndolas, depósitos y cualquier punto de expendio.

Desde el organismo recordaron que los productos domisanitarios deben contar con autorización sanitaria previa y cumplir con estrictos requisitos de identificación y rotulado, ya que su uso inadecuado o sin controles puede representar riesgos para la salud de los usuarios.