La Reserva Natural Municipal del Pilar realizará un control gratuito de lunares el sábado 14 de noviembre, de 9 a 13, en el marco de la campaña de prevención del cáncer de piel que se desarrolla durante este mes.

La atención será por orden de llegada, no requiere turno previo ni inscripción y está dirigida a personas de todas las edades.

Según informó la propia Reserva, la iniciativa se enmarca en el Mes de la Prevención del Cáncer de Piel, campaña a la que el espacio volverá a sumarse. Desde la organización señalaron que, con la llegada de la primavera y el aumento de la exposición al sol, controlar los lunares resulta fundamental para prevenir lesiones graves y detectar a tiempo la enfermedad.

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El control estará a cargo del doctor José Luis Gómez, dermatólogo y voluntario de la Reserva Natural Municipal del Pilar. Por su parte, desde el espacio lo definieron como un especialista con amplia experiencia en la detección y el tratamiento de lesiones cutáneas.

La jornada se realizará en la Reserva Natural Municipal del Pilar y se suspende en caso de lluvia.

Donaciones

En tanto, durante el encuentro la Reserva recibirá donaciones para la Biblioteca Popular Palabras del Alma (@bibliopalabrasdelalma): alimentos no perecederos y útiles escolares, especialmente cuadernos.

Para más información

Para recibir información sobre actividades, recorridos y novedades, el espacio invitó a sumarse a su canal de WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029Vb7mMwqLtOj7Q7t0p03e) o comunicarse al 11 5730-2504.



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