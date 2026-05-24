El próximo sábado 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos y por eso Pilar se prepara para llevar adelante una jornada de concientización.

Se trata de una actividad impulsada por el Municipio de Pilar y la familia de Felipe, el niño pilarense que recibió un trasplante de corazón y permanece en recuperación internado en el Hospital Garrahan.

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Bajo el lema “#PilarComunidadDonante”, la jornada se desplegará en el Corredor Aeróbico del centro de Pilar, ubicado en Vuelta de Obligado e Yrigoyen -.

El cronograma de actividades arrancará a las 10 horas con la realización de una “Caminata por la donación”. Los asistentes partirán desde el corredor aeróbico, puntual, y se invita a sumarse a participar con carteles y globos para visibilizar la importancia de estos actos que pueden, nada más y nada menos, que salvar vidas.

Durante la jornada también habrá charlas sobre donación con información clara, cercana y necesaria para todos. Se sumarán representantes del Hospital Central de Pilar (HCP) quienes darán detalles sobre cómo el nosocomio público local se ocupa de la donación y el trasplante.

En tanto, con distintas postas de salud se realizarán controles sanitarios y se brindarán consejos y actividades con base en la prevención.

La jornada contará también con espacios destinados a grandes y chicos para aprender y hacer preguntas en familia y también habrá disponible materiales, datos útiles e información sobre la donación.

“Desde el Municipio, junto a la comunidad, te invitamos a ser parte de esta iniciativa por los niños, los adultos y las familias que esperan una oportunidad. Una conversación puede SALVAR VIDAS”, invitan desde la Comuna.



