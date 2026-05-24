Pilar se prepara para hablar sobre la importancia de la donación de órganos
El Municipio, familias y la comunidad se unirán en una jornada de concientización. Será el sábado 30 en el Corredor aeróbico del centro.
El próximo sábado 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos y por eso Pilar se prepara para llevar adelante una jornada de concientización.
Se trata de una actividad impulsada por el Municipio de Pilar y la familia de Felipe, el niño pilarense que recibió un trasplante de corazón y permanece en recuperación internado en el Hospital Garrahan.
Bajo el lema “#PilarComunidadDonante”, la jornada se desplegará en el Corredor Aeróbico del centro de Pilar, ubicado en Vuelta de Obligado e Yrigoyen -.
El cronograma de actividades arrancará a las 10 horas con la realización de una “Caminata por la donación”. Los asistentes partirán desde el corredor aeróbico, puntual, y se invita a sumarse a participar con carteles y globos para visibilizar la importancia de estos actos que pueden, nada más y nada menos, que salvar vidas.
Durante la jornada también habrá charlas sobre donación con información clara, cercana y necesaria para todos. Se sumarán representantes del Hospital Central de Pilar (HCP) quienes darán detalles sobre cómo el nosocomio público local se ocupa de la donación y el trasplante.
En tanto, con distintas postas de salud se realizarán controles sanitarios y se brindarán consejos y actividades con base en la prevención.
La jornada contará también con espacios destinados a grandes y chicos para aprender y hacer preguntas en familia y también habrá disponible materiales, datos útiles e información sobre la donación.
“Desde el Municipio, junto a la comunidad, te invitamos a ser parte de esta iniciativa por los niños, los adultos y las familias que esperan una oportunidad. Una conversación puede SALVAR VIDAS”, invitan desde la Comuna.