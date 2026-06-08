Médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados del PAMI llevan adelante desde este lunes y hasta el miércoles un paro nacional de 72 horas para reclamar una actualización urgente de los valores que cobran por sus consultas profesionales.

La medida de fuerza tiene por objetivo visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios para garantizar la continuidad y la calidad de la atención médica y odontológica brindada a los afiliados de PAMI.

Bajo el lema “Honorarios justos = atención de calidad”, y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, se incluyen como principales planteos la actualización de los aranceles profesionales, al considerar que los valores actuales dificultan el sostenimiento de las prestaciones.

Las organizaciones señalaron que durante las reuniones mantenidas con las autoridades del organismo se reconoció la existencia de estos problemas. Sin embargo, cuestionaron que las respuestas implementadas hasta el momento resultan insuficientes.

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Al respecto, las autoridades del PAMI llevaron tranquilidad a los afiliados al señalar que “se trata de una medida de fuerza con baja adhesión y la mayoría de los profesionales sigue atendiendo con normalidad”.

En ese sentido, amputaron que “la semana pasada PAMI aumentó la cápita de los médicos de cabecera de $2.100 a $2.400 por afiliado, con retroactividad a mayo”. Además, remarcaron que “se mantiene abierta la mesa de diálogo con las entidades que representan a los profesionales, porque nuestro objetivo es alcanzar acuerdos”.

Contrapunto por el PAMI



Según la conducción del organismo, “la medida es impulsada por un grupo reducido de profesionales, mientras que PAMI continúa trabajando para garantizar la atención de los afiliados”. “Queremos transmitir tranquilidad: los afiliados siguen siendo atendidos y estamos comprometidos con mejorar las condiciones de trabajo de los médicos y odontólogos”, subrayaron las autoridades.

Uno de los puntos más preocupantes para el sector es el retraso en los aranceles. De acuerdo con el comunicado, existe actualmente "un atraso de un 102% de los valores", mientras que los incrementos previstos por el PAMI son de apenas 1,9% para junio y otro 1,9% para julio de 2026.

Además, remarcaron que esas actualizaciones recién impactarían en los pagos futuros. "Aplicarán incrementos de apenas 1,9% para el mes de junio y 1,9% para julio 2026, actualizaciones que son las únicas reconocidas en este año e impactarían recién en las liquidaciones correspondientes a agosto y septiembre de 2026", sostuvieron.

Fuente: Agencia DIB