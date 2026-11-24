En medio del desplazamiento de las autoridades del PAMI en la que avanzó el Gobierno nacional, las dificultades para conseguir turnos, acceder a medicamentos y sostener tratamientos a través de la obra social afectan a una proporción creciente de sus afiliados en la provincia de Buenos Aires.



Según una encuesta de la consultora La Marquilla, el 68,2% tuvo problemas para acceder a alguna prestación durante el último año y el 62,3% debió pagar de su bolsillo servicios que esperaba que cubriera la obra social.

El relevamiento, realizado entre el 16 y el 19 de noviembre, también mostró que el 54,2% de los afiliados bonaerenses postergó, interrumpió o abandonó una atención médica, principalmente por las dificultades para conseguir turnos. Entre los problemas más mencionados aparecen el acceso a especialistas (45,2%), los medicamentos (28,8%) y los estudios de diagnóstico (21,5%).

El impacto económico es otro de los aspectos que refleja la encuesta. El 36,2% de los consultados tuvo que pagar medicamentos que necesitaba, mientras que el 26,6% afrontó gastos por consultas médicas y el 16,2% por estudios. Además, cerca de cuatro de cada diez afiliados necesitaron ayuda de familiares para afrontar gastos de salud, conseguir turnos o trasladarse.

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Las dificultades también se manifiestan en la atención de urgencias: el 51,8% consideró que tuvo que esperar demasiado para recibir asistencia y el 31% terminó recurriendo a un servicio privado. A su vez, el 48% manifestó que no confía en que el PAMI pueda brindarle atención cuando la necesite.

Las diferencias del PAMI entre regiones bonaerenses



Los problemas se registran en todo el territorio bonaerense, aunque con diferencias según la región. En la Tercera Sección Electoral, correspondiente al sur del conurbano, el porcentaje de afiliados que tuvo dificultades para acceder a prestaciones llegó al 79,9%.

En el interior provincial, en tanto, el 70,5% tuvo que pagar alguna prestación que esperaba que cubriera el organismo, la proporción más alta entre las regiones relevadas. Allí, además, el 58,2% manifestó haber tenido problemas para recibir atención y el 49,7% postergó, interrumpió o abandonó una consulta o tratamiento.

En esa región, el 30,4% tuvo que trasladarse a otra localidad para atenderse y el 23,4% interrumpió un tratamiento por no encontrar alternativas a través de PAMI. En contraste, en la primera sección electoral del conurbano, el porcentaje de afiliados que afrontó gastos de su bolsillo fue del 50,1%.

Los directores del informe, Martín Ramírez Tacgorian y Rosario Porthé, advirtieron que el sistema está trasladando parte de sus costos a los afiliados, una situación que tiene un impacto mayor en las localidades del interior bonaerense.

Fuente: Agencia DIB