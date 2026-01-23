La presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, Laura Salzman, y su par del Colegio de Odontólogos bonaerense, Diego Biscioni, firmaron un convenio de cooperación institucional con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas profesiones y promover una mirada integral de la salud.

“Este convenio es parte de una línea de trabajo que venimos sosteniendo, basada en el crecimiento institucional y en la construcción de acuerdos entre profesiones”, señaló Salzman. Y agregó: “Creemos que la articulación entre nutrición y salud bucal es clave para fortalecer una mirada integral de la salud y para aportar, desde los colegios profesionales, a las políticas públicas de la provincia”.

En ese sentido, la titular de la entidad que nuclea a las y los nutricionistas bonaerenses aseguró que uno de los ejes centrales del convenio es la articulación entre nutrición y salud bucal, reconociendo la importancia de abordar los procesos de salud desde una perspectiva interdisciplinaria.

En este marco, a partir de este convenio se prevé el desarrollo de acciones conjuntas de formación, producción de materiales audiovisuales y elaboración de guías y orientaciones destinadas tanto a profesionales como a la comunidad, con especial atención a la salud pública y a poblaciones específicas, como personas embarazadas.

Asimismo, el acuerdo apunta a potenciar los vínculos institucionales entre los colegios profesionales, fortaleciendo su rol en la construcción de políticas de salud y en la defensa del ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense destacaron que la firma de este convenio reafirma el compromiso con una salud integral, de calidad y con enfoque de derechos, y con una participación activa de los colegios profesionales en las agendas de salud pública.