En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, el Municipio del Pilar continúa impulsando actividades focalizadas en la prevención.

En ese marco, el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta acompañaron una jornada integral de chequeos y charlas informativas en la UDI de Manuel Alberti.

"Estuvimos llevando adelante distintas iniciativas para promover la prevención, acercar información y concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Con ese mismo objetivo, llevamos adelante charlas informativas, testeos y controles en Manuel Alberti, para que las mujeres de esta localidad puedan acceder a la atención y contar con herramientas para cuidar su salud", remarcó Achával.

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Asimismo, Laurent expresó: "En Pilar tenemos un sistema de salud pública que llega a nuestras localidades con centros de atención como esta UDI que recibe a los vecinos y vecinas de Manuel Alberti con atención en diferentes especialidades, tecnología y equipamiento para cuidar su salud".

Por su parte, Peralta indicó: "Este espacio de salud es muy importante para la comunidad de Manuel Alberti porque acá las familias de la localidad cuentan con guardia, atención en diferentes especialidades, tecnología y equipamiento con el que el equipo médico profesional cuida la salud de la comunidad".

También estuvieron presentes el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.