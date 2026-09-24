El secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, recorrieron el Centro de Salud de Villa Astolfi, uno de los Centros de Atención Primaria (CAPS) que funcionan en distintos puntos del distrito.

Consultas y estudios

Durante la visita, los funcionarios destacaron el rol que cumple el centro para los vecinos de la zona, que allí pueden atenderse sin trasladarse a otra localidad.

"Recorrimos este espacio fundamental para la localidad de Villa Astolfi que brinda a los vecinos la posibilidad de atenderse, hacer sus consultas y estudios médicos sin alejarse de sus hogares", señalaron.

El acompañamiento a los CAPS

Según informó el Municipio de Pilar, la recorrida forma parte del acompañamiento al trabajo diario de los equipos de salud en los centros de atención primaria del distrito.

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En esa línea, los funcionarios remarcaron el criterio de llevar la atención a cada sector del partido. "Cuidar la salud de nuestros vecinos es una prioridad, por eso acercamos el sistema de salud a cada barrio y a cada localidad", destacaron.

Una agenda sanitaria en los barrios

La visita se suma a otras actividades de salud que el Municipio desarrolló en las últimas semanas. En septiembre, Laurent acompañó al intendente Federico Achával en los operativos del programa "Cuidá tu corazón" en el barrio Monterrey de Presidente Derqui y en el Paseo de la Estación de Pilar centro. En esas jornadas hubo chequeos cardiológicos, odontológicos y pediátricos.

Peralta, por su parte, participó a fines de agosto de la entrega de anteojos del programa "Ver bien, aprender mejor" en el Club Municipal Del Viso. El programa está destinado a chicos de entre 6 y 12 años de escuelas públicas.