El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires emitió una advertencia sobre los riesgos del monóxido de carbono ante el inicio del invierno y el incremento en el uso de sistemas de calefacción. El gas, imperceptible a los sentidos, puede acumularse en ambientes cerrados y provocar la muerte en minutos.

Un gas que no avisa

El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de materiales como gas natural, leña, carbón y combustibles líquidos. No tiene color, olor ni sabor, lo que genera una falsa sensación de seguridad en los hogares.

"El monóxido de carbono no da segundas oportunidades. Cuando las condiciones de ventilación son inadecuadas o los artefactos presentan fallas, una situación cotidiana puede transformarse en una tragedia en cuestión de minutos", señaló el presidente de la institución, Carlos Colángelo.

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La trampa del hogar cerrado

También se refirió al comportamiento habitual durante la temporada fría: "El hecho de que no podamos verlo ni olerlo genera una falsa sensación de seguridad. Muchas familias creen que están protegidas simplemente por permanecer dentro de sus hogares durante el invierno, cuando en realidad pueden estar expuestas a un riesgo letal si los sistemas de calefacción no funcionan correctamente".

Desde el Consejo explicaron que los síntomas iniciales de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, cansancio, debilidad y somnolencia. En concentraciones elevadas, el gas puede provocar pérdida de conocimiento y la muerte.

Un riesgo conocido y controlable

“Estamos frente a un riesgo perfectamente conocido y técnicamente controlable. Por eso insistimos en que la revisión periódica de los artefactos y la ventilación permanente de los ambientes no son recomendaciones opcionales, sino medidas esenciales para preservar la vida”, expuso.

Qué recomiendan los especialistas

La institución enumeró las medidas de prevención esenciales:

Controlar al menos una vez al año estufas, calefones, termotanques y equipos de combustión con personal matriculado y capacitado.

Verificar que los conductos de evacuación de gases estén en condiciones adecuadas.

No obstruir rejillas ni sistemas de ventilación.

Evitar el uso de braseros o artefactos no diseñados para ambientes cerrados.

Considerar la instalación de detectores de monóxido de carbono con alarma sonora.

La ventilación como primera defensa

"El frío no puede ser una excusa para cerrar completamente los ambientes. Una vivienda sin ventilación puede convertirse en una trampa mortal cuando existe una fuente de combustión defectuosa. La mejor herramienta para combatir al monóxido de carbono es la prevención", concluyó el presidente del Consejo.

Desde la entidad reiteraron la importancia de consultar a profesionales competentes ante cualquier duda sobre riesgos químicos que puedan afectar la salud de las familias bonaerenses.