Laboratorios Richmond, con plantas productivas en el Parque Industrial de Pilar, lanzó OraQuick, un autotest de VIH que se realiza en casa con una muestra de saliva, sin agujas ni turno médico.

El kit tiene un precio estimado de $27.500 y estará disponible en farmacias y en MiTest, la plataforma de comercio electrónico de la compañía. Es la primera autoprueba de VIH con muestra de saliva que llega al país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) le otorgó a Richmond la liberación para comercializar el producto, según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en julio de 2026. En la presentación participó la doctora Florencia Cahn, médica infectóloga de Fundación Huésped, entidad que además intervino en el estudio clínico local que permitió avanzar con la autorización.

Un ensayo orientativo que requiere confirmación

Para usarlo, la persona debe pasar un hisopo por las encías, colocarlo en un vial con solución reveladora, incluido en el envase, y esperar. De acuerdo con lo comunicado por Richmond, el resultado llega entre 20 y 40 minutos después.

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El test detecta anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2 y funciona como tamizaje, no como diagnóstico definitivo. Un resultado reactivo debe confirmarse con estudios de laboratorio en un centro de salud. En tanto, uno no reactivo solo es concluyente si pasaron al menos tres meses desde la última posible exposición, por el período ventana en el que la infección puede no detectarse.

OraQuick

OraQuick abre en Richmond una unidad dedicada al autodiagnóstico, complementaria de su actividad farmacéutica. El dispositivo fue desarrollado por la estadounidense OraSure Technologies y Richmond actúa como distribuidor exclusivo en el país, en el marco de un acuerdo de compra, distribución y calidad entre ambas firmas, según detalló la empresa a la CNV.

La FDA, el organismo regulador de medicamentos de Estados Unidos, aprobó la prueba en 2012. Por su parte, Richmond desarrolla y produce medicamentos para el tratamiento y la prevención del VIH, además de productos oncológicos y cardiovasculares, entre otras áreas.

El diagnóstico tardío, el desafío de fondo

Según el Boletín N° 42 de Respuesta al VIH y las ITS, del Ministerio de Salud de la Nación (diciembre de 2025), se estima que 140.000 personas viven con VIH en el país (año 2024) y que el 13% desconoce su diagnóstico (año 2023). Es decir, el 87% sí lo conoce.

El mismo informe registra un promedio de 6.900 nuevos diagnósticos por año en 2023-2024 y indica que el 49% de los diagnósticos de ese período fueron tardíos, con afectación del sistema inmunológico.

Para Richmond, que trabaja hace décadas en la respuesta al VIH, sumar un producto de diagnóstico “es fundamental para vencer el estigma”, explicó Maximiliano Bergman, director médico de la compañía. El objetivo, según indicó, es que las personas lleguen antes al tratamiento.

Los planes de crecimiento de Richmond

El lanzamiento coincide con los objetivos que Marcelo Figueiras, presidente de la compañía, planteó para los próximos años. Según expuso, proyecta multiplicar por dos o tres la facturación en cinco años, convertir a Richmond en una multinacional y avanzar hacia una salida a la bolsa de Estados Unidos, con una valuación de al menos US$ 1.000 millones.

Figueiras también se refirió a la expansión internacional, con Europa entre los mercados donde busca crecer: la compañía ya abrió oficinas allí y comenzó procesos de registro de productos.