El Gobierno incorporó la vacuna hexavalente acelular al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) para los niños nacidos a partir de enero de 2028. La medida simplifica el esquema e integra en una única formulación la protección contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa o coqueluche, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b.



En un contexto de caída y desaliento importante de la población para llevar a los chicos a vacunarse, la decisión del Ministerio de Salud de la Nación fusionará la de la poliomielitis con las tres dosis obligatorias de la vieja pentavalente o quíntuple.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en 2026, las coberturas de la primera y segunda dosis de la quíntuple fueron del 65%. La tercera dosis no superó el 61% y el refuerzo no llegó al 50%. En cuanto a la vacuna que protege de la poliomielitis, apenas pasó el 65%. La segunda llegó al 65,5%. La tercera se quedó en 61,3%. En cuanto al refuerzo, su recuento es vergonzoso para un país que tenía buena cobertura de vacunas: 37,9%.

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Nuevo esquema de vacunación

El esquema actual contra estos agentes patógenos contempla la aplicación de dos vacunas diferentes, la pentavalente y la antipoliomielítica inactivada, a los 2, 4 y 6 meses, más un refuerzo de pentavalente entre los 15 y 18 meses y otro contra la poliomielitis a los 5 años. La vacuna hexavalente acelular solo es utilizada en niños prematuros nacidos antes de las 37 semanas de gestación y con un peso al nacimiento inferior a 1.500 gramos, con el objetivo de minimizar la posibilidad de efectos adversos relacionados con la vacunación con pentavalente.

A partir de 2028, los niños recibirán una única dosis de la nueva vacuna a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo entre los 15 y 18 meses. El componente contra la poliomielitis quedará incluido en ese refuerzo y ya no será necesaria una dosis adicional de IPV a los 5 años para quienes hayan completado el nuevo esquema. Al reducir la cantidad de aplicaciones se buscará favorecer la adherencia y el cumplimiento oportuno de los esquemas, contribuir a mejorar las coberturas y disminuir las oportunidades perdidas de vacunación. A su vez, la formulación acelular del componente contra la tos convulsa presenta, en general, menos reacciones adversas que las vacunas que utilizan el componente de células enteras.

La nueva estrategia se aplicará exclusivamente a los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028. Quienes hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive continuarán y completarán el esquema correspondiente a su cohorte de nacimiento con las vacunas pentavalente e IPV, de acuerdo con las edades, intervalos y recomendaciones vigentes. La cartera sanitaria nacional elaborará los lineamientos técnicos necesarios para orientar la implementación de esta modificación en el CNV y establecer las recomendaciones para los esquemas incompletos, los esquemas iniciados con distintas formulaciones y las indicaciones especiales.

Fuente: Agencia DIB