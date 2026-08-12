El Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha un régimen especial para que las obras sociales nacionales puedan regularizar las deudas que mantienen con los hospitales y efectores públicos bonaerenses por prestaciones de salud brindadas a sus afiliados.



El esquema contempla planes de pago de hasta 24 cuotas y busca acelerar el recupero de fondos del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), destinados al sostenimiento del sistema sanitario provincial. Y tendrá una vigencia de 45 días corridos desde su publicación este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a las facturas impagas correspondientes a prestaciones realizadas en hospitales y demás efectores públicos de la Provincia hasta 60 días corridos antes de la publicación de la resolución, siempre que las deudas no se encuentren judicializadas ni hayan sido remitidas para su ejecución a la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales del Ministerio de Economía.

El régimen está dirigido específicamente a las obras sociales nacionales comprendidas en la Ley 23.660. La adhesión y firma del convenio implicará el reconocimiento expreso, irrevocable e incondicional de las deudas que cada entidad mantenga con el SAMO y, además, interrumpirá el plazo de prescripción de las obligaciones incluidas.

Puede interesarte

Hasta 24 cuotas para obras sociales



La resolución establece tres alternativas para cancelar las obligaciones. Las obras sociales podrán optar por un pago único; hasta 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de financiación; o hasta 24 cuotas, con una tasa de financiación del 4% anual sobre saldos.

En este último caso, el cronograma deberá garantizar que al menos el 70% de la deuda regularizada sea cancelada durante los primeros 12 meses. Las cuotas podrán, por ese motivo, tener distintos montos a lo largo del plan.

Mientras el plan se encuentre vigente y sea cumplido, se suspenderá el cómputo y devengamiento de intereses moratorios, recargos y otros accesorios financieros sobre las deudas incluidas.

En tanto, en los planes de cuotas, la caducidad se producirá si se dejan impagas tres cuotas, consecutivas o alternadas, una vez transcurridos 45 días corridos desde el vencimiento de la última de ellas. En caso de caducidad, se perderán los beneficios otorgados y la Provincia podrá iniciar el correspondiente juicio de apremio por la totalidad de la deuda reconocida al momento de la adhesión.

Crece el uso de camas en hospitales públicos



En medio del anuncio del Gobierno para que los hospitales nacionales comiencen a cobrar las prestaciones no urgentes a extranjeros que no tengan residencia permanente en el país, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el crecimiento en el uso de camas hospitalarias en nosocomios públicos con pacientes con obra social.

“Hoy el 53 % de la cama de los hospitales públicos provinciales está ocupado por gente con obra social o prepaga”, dijo Kreplak, y explicó que antes de la actual gestión nacional ese porcentaje “no superaba el 40 %”. Y atribuyó el salto al incremento de pacientes que, ante los recortes en la seguridad social y el encarecimiento de las prepagas, migraron al sector público.

“La crisis del sistema de salud pública es que nos estamos haciendo cargo de todas las cosas que el resto del sistema ha abandonado”, dijo en diálogo con el streaming de Infobae.

Fuente: Agencia DIB