Con una inversión de 420 millones de pesos, la Provincia de Buenos Aires inició obras de ampliación en el edificio del Hospital Materno Neonatal Nuestra Señora del Pilar.

Se trata del nosocomio que está emplazado a la altura del Km 52 de la Panamericana donde se apunta a “sumar más infraestructura para fortalecer el acceso a una atención de calidad”.

En ese marco, desde la Maternidad consignaron que los trabajos contemplan la intervención de 280 m2 y la ampliación de 150 m2 nuevos.

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Así, por un lado, sobre el frente del hospital se generarán cuatro oficinas para el trabajo administrativo y un espacio que será destinado a la puesta en funcionamiento de un vacunatorio.

Por otro lado, se llevarán adelante tareas para refuncionalizar espacios y mejorar la circulación dentro del nosocomio. Se dividirá la circulación entre el público y el personal de salud al tiempo que se separarán los baños para los pacientes y para el personal.

Desde el Hospital Materno destacaron que las obras constituyen “un proyecto clave para transformar la atención pública en la región”.

Incorporación de tecnología

Por otra parte, en el Hospital incorporó un nuevo Contador Hematológico Automatizado de 6 diferenciales, una herramienta de última generación fundamental para el trabajo de los equipos de Neonatología y Laboratorio.

El nuevo equipamiento permite “realizar estudios hematológicos de alta precisión, incluyendo recuento de eritroblastos en todas las mediciones, además de contar con módulos específicos para reticulocitos y análisis de líquidos corporales”, destacaron desde el Hospital.

También se sumó un servidor para el Sistema Informático del Laboratorio que permitirá almacenar, procesar y distribuir la información.

“Estas incorporaciones significan mayor rapidez, precisión y confiabilidad en los resultados, fundamentales para la toma de decisiones clínicas y el seguimiento de nuestros pacientes, especialmente de los recién nacidos que requieren atención especializada”, completaron.

